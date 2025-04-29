河川嚴重污染長度 去年減少7.8公里

南市八翁里畜牧糞尿資源化處理中心沼氣袋。（南市環保局提供）

2025/04/29 05:30

〔記者蔡文居／台南報導〕南市環保局表示，南市主要流域整體水質明顯改善，全市河川嚴重污染比例長度自二○二三年卅七．六公里下降至二○二四年廿九．八公里，污染長度減少七．八公里（占一．九％），顯示水體環境逐步改善。

台南市府昨召開「南市政府推動河川及海洋污染防治小組」，檢討去年水質改善成果，擬定後續推動策略，落實河川與海洋污染整治。

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環保局表示，不過，現況水質尚有不佳區域，以急水溪鄰近畜牧業廢水尚未完全資源化且持續排放水體，致二○二四年有惡化發生，將持續加強業者輔導與稽查管制，並推動糞尿資源化與集中處理廠建置，以力拚二○三○年達成無嚴重污染河段之願景。

在畜牧污染防治方面，環保局與農業局推動糞尿資源化，截至二○二四年已有三○七家畜牧場完成資源化，每年施灌農地面積約三七七公頃，並於柳營區推動示範區，完成設置八翁里畜牧糞尿集中處理中心（一期），並於今年三月舉行二期工程開工典禮，完工後將可有效處理柳營區七十四％的畜牧污染量，進一步提升當地水質。

環保局表示，台糖公司善化、南沙崙畜牧場也推動畜舍現代化改建，導入密閉式豬舍及沼氣再利用、太陽能綠電等設施，預期每年可降低用水量達七十五％，並減少碳排約二○○○公噸，成功打造節能減碳的典範。

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