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    總獎金5萬 「首惜廚師」甄選報名

    南市環保局「首惜廚師」甄選活動，邀請熱愛料理、關心環境的市民參與，即日起至5月27日開放報名。（南市環保局提供）

    南市環保局「首惜廚師」甄選活動，邀請熱愛料理、關心環境的市民參與，即日起至5月27日開放報名。（南市環保局提供）

    2025/04/29 05:30

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市環保局舉辦「首惜廚師甄選活動」，邀請熱愛料理、關心環境的市民，把惜食理念端上檯面，用料理分享對土地的珍惜與對生活的熱愛，即日起至五月廿七日開放報名，總獎金五萬元。

    南市環保局表示，活動分為「惜食創意教案組」與「惜食料理食譜組」兩大類，無論是擅長教學還是料理，只要願意將惜食精神落實於生活與教育中，都有發揮的舞台。入選者將於七月十二日參加實地甄選，角逐「惜食、學惜」獎項，總獎金高達五萬元。

    教案組以「主動說、可以選、可打包、吃格外、吃全食、吃在地、惜食材、愛地球、愛分享、愛推廣」等十大惜食行動為主軸，設計二至四節課程；料理組則需規劃二道符合「吃全食、吃格外、食在地」理念的惜食佳餚，展現廚藝與理念兼具的實力。

    環保局表示，南市去年在全國賽中榮獲「惜食達人獎」與「創意食育獎」，今年也希望市民朋友多多參加，期望藉由甄選，讓惜食理念向下紮根，落實減少食物浪費，推動地方惜食文化。活動詳情與報名方式請洽第三屆首惜廚師甄選活動官方網站。

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