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    獲鑽石級綠建築標章 再添2校

    虎山實驗小學設有落地窗引入自然光線與樹影，導入智慧水電表、太陽能系統等，實踐環保永續精神。（南市教育局提供）

    虎山實驗小學設有落地窗引入自然光線與樹影，導入智慧水電表、太陽能系統等，實踐環保永續精神。（南市教育局提供）

    2025/04/29 05:30

    〔記者王姝琇／台南報導〕南市積極打造符合永續發展理念的教育環境，繼佳里國中於二○二○年、九份子國中小於二○二二年取得鑽石級綠建築標章後，虎山實驗小學、台南市立第四幼兒園今年也榮獲鑽石級綠建築標章，施工中的安業國小重建校舍工程則取得鑽石級綠建築候選證書。

    虎山實驗小學 融入自然景觀

    虎山實驗小學重建校舍結合森林生態與人文環境，建築高度低於二層樓，與自然景觀融合並降低視覺衝擊，今年取得鑽石級綠建築標章。校園內保留大片開放空間與草地操場，設有落地窗引入自然光線與樹影，導入智慧水電表、太陽能系統與雨水貯留回收系統，充分實踐環保永續精神。

    第四幼兒園 實踐節能減碳

    台南市立第四幼兒園新建園舍，結合防風、防水、隔熱、綠化等元素，並設置雨水回收系統與太陽能板，實踐節能減碳的永續目標。園區規劃包含學步車遊戲場、兒童菜園等綠空間，致力於創造自然與教育和諧共生的學習環境，推動低碳生活與環境教育。

    施工中的安業國小重建校舍工程，已取得鑽石級綠建築候選證書，校舍保留有大樹，經由簡潔的建築物動線，讓孩子穿梭綠意中，以自然為中心塑造空間，展現環境共生與永續校園理念。

    台南市立第四幼兒園新建園舍，結合防風、防水、隔熱、綠化等元素，榮獲鑽石級綠建築標章。（南市教育局提供）

    台南市立第四幼兒園新建園舍，結合防風、防水、隔熱、綠化等元素，榮獲鑽石級綠建築標章。（南市教育局提供）

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