114學年度國小新生報到 5人以下31校

2025/04/29 05:30

南化瑞峰國小掛零 七股三股國小、大內頭社分校及白河六溪分校僅1人

〔記者蔡文居／台南報導〕受少子化衝擊，台南市偏鄉小校報到人數再創新低。台南市教育局統計，南市一一四學年度國小新生報到人數五人以下的學校，多達卅一校，其中位於南化區的瑞峰國小今年無新生報到，七股區三股國小、大內區頭社分校及白河區六溪分校僅一人報到。

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學生總人數不到30人有13校

教育局指出，另外，南市全校學生總人數未超過卅人的國小共有十三校，卅一人至五十人有廿五校，也就是五十人以下共卅八校。其中不足十人的學校有瑞峰國小八人，六溪分校六人。瑞峰國小將於一一五學年度停辦，學生改分發至北寮國小就讀，附設幼兒園變更為北寮國小瑞峰分班，預計一一七學年度停招。

南市教育局昨天赴市議會針對「取消自由學區入學政策及保障學生受教權」進行專案報告，與會議員熱烈發言。

市議員蔡育輝表示，很多學校太小，只有個位數，該併校就併校，每校一年都要花上幾千萬元經費，嚴重浪費教育資源，學生學習成果也不佳，併校後經費可大幅節省好幾億元。

議會最後作成多項決議，其中針對小校部分，要求教育局應儘速推動併廢校自治條例，並進行可行性評估。

將有4校停辦 學生改分發就讀

教育局長鄭新輝表示，因少子化各校生源逐漸減少，今年有一萬四千人，到一一九學年度將減至一萬人。教育局主要是著重於學生的學習，而非經費考量，學生人數過少並不利於學生學習。目前作法是先讓兩校先跨校合作、上課，之後再合併到資源較多學校，停辦學校則做為第二校區，名稱都還在，只是停辦並非廢校。

教育局表示，一一三學年度有四校停辦，一一四學年度也有四校停辦，分別為南化區西埔國小改分發至南化國小就讀、王山國小改至北寮國小，新營區新橋國小改至新興國小，北門區雙春國小改至蚵寮國小。另，七股區龍山國小變更為七股國小龍山分校。

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