《新北》推「職涯探索中心」 業務轉嫁代理教師

2025/04/29 05:30

〔記者林曉雲、賴筱桐／綜合報導〕新北市教育局推動設置「職涯探索中心」，全國代理暨代課教師產業工會昨日質疑，未同步配置專責行政人力，業務轉嫁至偏鄉學校教師，加重教學與行政負擔，導致萬里國中半年內兩位代理教師離職。教育局回應，將督導各校依法規聘任人員，並落實人員加給或減授課堂節數。

教局︰督導各校依規聘任人員

全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙指出，萬里國中代理教師需一人包辦輔導處行政業務，每週超額授課十二節，並承擔新北市「海事職業試探中心」專案業務，新北市政府卻回覆「本來就沒有行政加給」，未見任何勞動補償或合理人力調整，嚴重打擊基層教師的工作尊嚴與職場信任，尤其偏鄉地區教師身兼多職、負擔繁重，嚴重壓縮教學準備與陪伴學生的時間。

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教育局說明，職探中心可設置召集人、副召集人、專業工作人員等，並無組長職務，因此沒有主管加給。經調查，萬里國中招聘職缺時，僅在面試時說明需兼任職探中心工作，可減授部分課堂節數，但未在簡章上敘明。

教育局表示，學校未依規定專案報准代理代課教師兼任行政職務，且未將招聘人員應聘職務內容完整公告，及未依學校簡章公告甄選結果等，已函文糾正學校要求改善，未來招聘代理代課教師應清楚說明工作職責與權利義務。

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