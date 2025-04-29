新北「好孕專車」叫車難 評估增加合作平台

2025/04/29 05:30

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市議員彭佳芸昨天在議會質詢表示，市民反映「好孕專車」叫車等待時間過長，目前只有三個合作車隊，盼擴大服務，同步優化搭乘便利性與司機配套制度，以提升服務品質。社會局長李美珍回應，針對相關建議將進行評估，兩週內提出計畫草案。

彭佳芸指出，隨著好孕專車服務對象擴大及使用期限延長，搭乘需求大增，部分市民反映叫車等待時間過長，市府只與三個車隊合作，建議引進更多叫車平台，增加多元選擇，縮短候車時間。

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針對司機端的困境，彭佳芸提到，許多運將習慣現金交易模式，但好孕專車的車資需等待約廿天才能入帳，影響司機配合意願與服務品質，建議市府縮短請款流程，目標在三個工作天內完成，提升駕駛員服務意願。此外，桃園市提供司機單月一百趟次補助五千元的獎勵金措施，建議新北市採取不同趟次的分級獎勵機制，鼓勵司機積極參與。

李美珍說，針對叫車等待及擴大合作平台，將納入考量並提出評估報告，預計兩週內完成初步計畫。至於司機請款流程，目前由車隊每月統一報送後核銷，將研議精進流程，提升效率；獎勵金制度會在財政可行性下進行通盤檢討。

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