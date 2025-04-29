為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新北斥資1.5億 打造校校有「AI圖書館」

    新北市教育局長張明文（左）體驗板橋區文德國小的智慧閱讀環境。（記者賴筱桐攝）

    新北市教育局長張明文（左）體驗板橋區文德國小的智慧閱讀環境。（記者賴筱桐攝）

    2025/04/29 05:30

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市教育局昨天宣布，未來四年將投入一．五億元推動「適性閱讀與圖書館智慧升級計畫」，目標打造校校有AI智慧圖書館，預計一一四學年度結合新北校園通APP的AI智慧員工「小通」，新增推薦個人化閱讀書單功能，營造適性的智慧閱讀環境。

    推動升級計畫 4年內改造

    教育局長張明文指出，新北市過去十年斥資超過三億元，改造學校圖書館，各校深耕閱讀，拿下全國最高的圖書借閱率及學校圖書總館藏量冠軍，學生到圖書館次數也蟬聯六都第一，未來將以「智慧適性閱讀」、「提升讀者服務」及「AI導入」三大核心理念，全面推動「適性閱讀與圖書館智慧升級計畫」，預計編列一．五億元經費，四年內打造校校有AI智慧圖書館。

    國立台灣師範大學副校長宋曜廷表示，二○二○年起與新北市合作推動「智慧適性閱讀計畫」，透過大數據分析與AI技術導入，引導學生依其閱讀能力選擇適性書籍，擬定個人化的閱讀計畫，並協助教師提升教學效能。

    超方便 設自助借還書機

    文德國小校長李慧美指出，AI智慧圖書館讓學生快速挑選符合自己閱讀程度的書籍，提升學習效能，老師也能透過科技輔助，提高教學品質，設置自助借還書機可大幅節省學校人力。

    教育局國小教育科科長林奕成說明，新北市國小三至六年級學童皆可登入新北市親師生平台，點選「適性閱讀系統」進行測驗，將獲得SR（智慧閱讀）分數，將SR值輸入系統的「優選書單」，可獲得個人推薦適性書單，每位學生每學期可施測一次，了解閱讀成效。推薦書單由台師大團隊邀請閱讀推動教師，針對優良讀物分析內容，並核予SR值進行圖書分級，目前系統有超過九萬冊書單。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播