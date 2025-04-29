淡海輕軌2期先期工程 預計6月開工

淡海輕軌第2期計畫改採河岸方案，起於捷運淡水站後方廣場，沿金色水岸環河道路續行。圖為完工模擬圖。（新北捷運局提供）

2025/04/29 05:30

排除主體施工障礙 可縮短1年工期 修正計畫提報政院審議

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市府捷運工程局推動「淡海輕軌第二期路網」，先期的統包工程已經決標，預計最快在六月開工，解決未來主體工程的施工障礙，可縮短約一年的工期；此外，淡海輕軌第二期修正計畫在四月廿一日第三度提報行政院審議，市府爭取中央儘速核定，力拚在行政院核定後的五年左右完工。

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二期路網沿淡水河岸 設6座平面車站

市府捷運工程局長李政安表示，先期統包工程是為了提早排除捷運主體工程的施工障礙，可縮短約一年的工期，施作項目是中正路卅二巷至中正路二段五十一巷之間的道路改善、道路拓寬、管線遷移及二期路網軌道鋪設等。

捷運局指出，淡海輕軌分兩期興建，藍海線第一期已於二○二○年十一月營運通車，第二期路線原本規劃行經淡水老街，考量老街的路幅狹窄、地方民意分歧，後來改採沿著淡水河岸方案，修正計畫已由交通部審查通過，日前第三次提報到行政院審議，盼中央儘速核定，預計在行政院核定後的五年完工。

人車共用路權 力拚核定後5年完工

捷運局說，淡海輕軌第二期全長約三．三二公里，共設置六座平面車站，包含V21、V22、V23、V24、V25、V26A，路線起於捷運淡水站後方的廣場，沿金色水岸環河道路續行至觀潮廣場，彎入中正路銜接回原路線，沿台二乙線行駛至淡水漁人碼頭，再銜接第一期路網。

市議員鄭宇恩認為，淡海輕軌二期路網行經淡水金色水岸，屬於人車共用路權，未來可能造成交通混亂，衍生安全疑慮，提醒市府須妥善規劃；此外，列車的五節車廂量體龐大，恐破壞河岸景觀，建議先以一節車廂試運行；另淡江大橋明年通車，下橋後和淡海輕軌走同一條路線，勢必衝擊當地交通，要求市府進行交通評估並研擬配套措施，避免民怨。

市議員陳偉杰說，淡海輕軌二期計畫有助提升交通便利與生活品質，民眾引頸期盼，至於輕軌行駛時是否影響人流、車流，經溝通後，市府已同意調整動線和拓寬人行步道，未來遊客可搭乘輕軌在河畔欣賞夕陽西下的美景，可望帶動觀光發展。

新北市政府推動淡海輕軌第2期計畫，圖為V26A車站完工模擬圖。（新北捷運局提供）

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