跨部會籌組平台 掌控營建廢棄物流向

桃園龜山興安段社宅開挖時，發現約1萬2千噸的營建廢棄物。（資料照，議員李宗豪提供）

2025/04/29 05:30

〔記者陳嘉怡／台北報導〕近年營建廢棄物及營建剩餘土石方非法填埋案頻傳，為掌握廢棄物最終流向，並解決去化空間不足問題，環境部將與內政部、地方政府成立跨部會平台加強管理，目前跨部會處理方案已送交行政院審查。

環境部擬修法加強嚴懲

環境部長彭啓明昨赴立法院社福及衛環委員會報告業務概況並備詢，國民黨立委王育敏質詢時指出，之前新竹棒球場被挖出廢棄物，最近又傳出桃園龜山社會住宅基地也挖出來大量廢棄物，業者未如實申報流向，營建廢棄物監管亟需改善。

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內政部負責土石方去化管道

彭啓明表示，過去台北、新北及桃園的營建廢棄物和土石方常因去化空間不足，被送往外縣市傾倒，或是中部廢棄物往南部倒，坦言在營建廢棄物及土石方處理上，長久以來內政部、環境部有灰色地帶，中央和地方之間協調也不夠完善，近期會與內政部、地方政府成立跨部會平台及加強電子圍籬機制，另也會修正「廢棄物清理法」加強嚴懲重罰力道。

資源循環署長賴瑩瑩表示，為掌握營建廢棄物及剩餘土石方最終去處及流向，已提出跨部會處理方案，送交行政院審查中，內政部會負責營建剩餘土石方的去化管道，環境部則處理營建廢棄物。目前全台營建廢棄物約二百多萬噸，可以分類成塑膠、金屬、可燃垃圾等進一步處理，例如金屬可以回收，可燃垃圾和廢塑膠經分選後可做成SRF（固體再生燃料），降低焚化爐處理負擔。

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