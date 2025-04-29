強化社會韌性 教部研擬校園防空避難指引

為強化社會韌性，教育部研擬「校園防空避難疏散演練指引草案」，作為各級學校參考。圖為桃園青溪國小進行「萬安四十七號演習」防空疏散避難演練。 （資料照，記者鄭淑婷攝）

2025/04/29 05:30

〔記者林曉雲／台北報導〕依民防法，每年七月進行萬安演習，學校均配合參與，但學生多在放暑假，政院為強化社會韌性，指示落實防空疏散避難演練，教育部研擬「校園防空避難疏散演練指引草案」，將作為各級學校規劃參考。

教育部學特司長吳林輝說明，學校宜先全面盤點確認防空避難處所位置與容納人數，並配備基本照明設備，預先規劃疏散路線；同時繪製校園防災地圖（空襲警報），標示通往路線，並設置清晰標示牌，以確保緊急情況下能迅速找到避難場所。

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此外，學校宜盤點緊急避難物資存量，遇警報發布時，依實際需求發放口罩、醫療用品、探照燈等物資。吳林輝表示，包括預演、正式演練與檢討會可納入學校行事曆，確保師生熟悉疏散程序與避難設施。另外，學校亦可將演練納入教育訓練，或納入防災教育課程、全民國防教育課程，也可運用班週會、彈性學習時間加強宣導，協助學生熟悉。

實施人員疏散演練時，先播放空襲警報信號，拉上窗簾，並遵循「不推、不跑、不語」原則，移動至防空避難處所；班級若備有防災避難包，應隨身攜帶；導師或任課教師負責引導學生疏散；幼兒園及以下園所則以「就地避難」方式進行演練，並安撫幼生情緒，同時開放學校防空避難設施，特別是鄰近校門的地下空間，供民眾避難使用。

家長團體台灣魯冰花教育智庫執行長吳福濱表示，我國有一個「壞鄰居和境外敵對勢力」是事實，平日要有所準備，支持教育部提供學校避難指引，並應落實師生演練。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良表示居安思危，平日演習都有必要，例如行之多年的地震演練，提醒注意因地制宜。

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