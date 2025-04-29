健保論人計酬 評估2族群先試辦／健保署：秀林鄉計畫成功 是否擴及花東須研究整合體系

總統賴清德出席「2025健康台灣全國論壇」，提出各區健保總額「自收自管」構想，衛福部長邱泰源表示正朝這個方向前進。（資料照，記者王藝菘攝）

2025/04/29 05:30

〔記者林惠琴／台北報導〕健保改革聲浪不斷，總統賴清德拋各區健保總額「自收自管」構想，不必交由健保署核定，也提到花蓮縣秀林鄉論人計酬的計畫很成功。健保署長石崇良表示，秀林鄉經驗是否擴至整個花東試辦，須研究整合體系，但正在評估先將論人計酬擴及長照機構住民、洗腎病人等兩大族群。

團隊照顧越好 院所收入更高

現行健保給付採取「論量計酬」，民眾就醫量越多，醫療院所收入越多，但「論人計酬」指的是整合各層級醫療團隊對特定區域民眾進行照護，每名民眾會有一筆預定的經費額度，當團隊照顧得越好，就醫機會越少，院所收入反而更高。簡單來說，是「買健康」而非「買治療」。

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花蓮縣秀林鄉二○二二年成為全台首個「全人整合照護執行方案」試辦地區，也就是論人計酬概念，計畫整合人口、慢病個管、預防保健等資料，再將當地民眾分成健康、低、中、高等不同風險等級，結果發現風險下降，醫療費用也減少。

強化預防保健 買健康非買治療

石崇良指出，總統希望推行因地制宜的健保政策，期望給付不以治病為主，改以強化預防保健為核心，同時確保醫師提供健康照護服務，收入不因民眾減少生病而降低，因此論人計酬是可能方向之一。

石崇良說明，秀林鄉論人計酬計畫是否擴及整個花東試辦，涉及不同醫療層級體系整合，必須思考如何讓院所更緊密合作，提供更以人為中心的服務，坦言是大工程。不過，目前正在評估論人計酬擴及長照機構住民與洗腎病人，因為這些人使用醫療服務比較固定，且屬於高風險對象，若照顧得越好，越能減少併發症風險。

推動論人計酬 專家提7大前提

台灣醫務管理學會理事長洪子仁認為，推動論人計酬要有七大前提，醫學教育從治病轉預防為主；建立完整家庭醫師制度；推動社區就醫轉診模式，改變民眾自由選醫習慣；因預防措施減少藥品與醫材使用，需說服業者；預防成效要二至三年見效；政府不再管理細項支付；醫院系統或基層醫師組織，要具備管理與分配保費能力。

台灣醫院協會副理事長朱益宏表示，論人計酬確實可有效降低醫療浪費，但環境相對封閉是秀林鄉試辦成功先決條件，若要擴及居民流動性高的西部地區，會存在跨區就醫的財務風險，需諸多配套。

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