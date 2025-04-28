為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    基隆市公車虧19億 擬調漲運價

    基隆市公車十九年未調漲運價，基隆市政府決定啟動運價審議委員會，希望能改善公車處長期虧損問題。（記者俞肇福攝）

    基隆市公車十九年未調漲運價，基隆市政府決定啟動運價審議委員會，希望能改善公車處長期虧損問題。（記者俞肇福攝）

    2025/04/28 05:30

    〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市公車連年虧損，基市府每年編列預算補貼，又因公車常故障遭市民詬病。市府交通處除爭取中央補助採購低底盤電動公車，也決定啟動運價審議委員會，預計在五月十二日市議會定期會召開前開會討論運價調漲幅度，希望改善基隆市公車處長期虧損的財政沉痾。

    截至二○二三年底，基隆市公車處累計虧損高達十九．五七億元，連帶造成公車老舊及故障頻傳，也常被市民詬病。市府指出，公車運價長達十九年沒有調整是關鍵，台北市公車運價目前已高達廿五．三一一元，基隆市卻仍停留在十六元。

    基隆市六十五歲以上長者、身心障礙者均可使用社福卡搭乘市公車，卻不像台北市有次數上限；過去基隆市就傳出有獨居的長輩，搭公車逛市區打發時間，議會雖曾傳出擬設限，但最終未通過。

    無黨籍市議員陳冠羽指出，市公車長期虧損問題要解決，首要之務就是讓「運價審議委員會」真正運作，釐清公車一段票到底要花多少錢，市府才能從根本上透過補貼「運價跟票價差額」，讓市公車處不再開門就虧損。國民黨市議員韓世昱說，市府應參考台北市經驗，針對票價及使用社福卡次數調整做評估，撙節開支省下的錢加開長輩醫療公車。

    民進黨市議員鄭文婷說，公車處一直以來承擔營運盈虧及補貼的角色，虧損無法獲得改善，如果沒有就公車處的角色做明確定位，只是調整運價，而票價沒有跟著調整，虧損仍會一直存在，要談公車處改革或改善財務結構恐怕都是奢談。

    公車處長鄭永陽強調，市公車處就像客運業者，調整運價可改善公車處的財政體質，進而能有餘力強化公共運輸的軟硬體。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播