基隆市公車虧19億 擬調漲運價

基隆市公車十九年未調漲運價，基隆市政府決定啟動運價審議委員會，希望能改善公車處長期虧損問題。（記者俞肇福攝）

2025/04/28 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市公車連年虧損，基市府每年編列預算補貼，又因公車常故障遭市民詬病。市府交通處除爭取中央補助採購低底盤電動公車，也決定啟動運價審議委員會，預計在五月十二日市議會定期會召開前開會討論運價調漲幅度，希望改善基隆市公車處長期虧損的財政沉痾。

截至二○二三年底，基隆市公車處累計虧損高達十九．五七億元，連帶造成公車老舊及故障頻傳，也常被市民詬病。市府指出，公車運價長達十九年沒有調整是關鍵，台北市公車運價目前已高達廿五．三一一元，基隆市卻仍停留在十六元。

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基隆市六十五歲以上長者、身心障礙者均可使用社福卡搭乘市公車，卻不像台北市有次數上限；過去基隆市就傳出有獨居的長輩，搭公車逛市區打發時間，議會雖曾傳出擬設限，但最終未通過。

無黨籍市議員陳冠羽指出，市公車長期虧損問題要解決，首要之務就是讓「運價審議委員會」真正運作，釐清公車一段票到底要花多少錢，市府才能從根本上透過補貼「運價跟票價差額」，讓市公車處不再開門就虧損。國民黨市議員韓世昱說，市府應參考台北市經驗，針對票價及使用社福卡次數調整做評估，撙節開支省下的錢加開長輩醫療公車。

民進黨市議員鄭文婷說，公車處一直以來承擔營運盈虧及補貼的角色，虧損無法獲得改善，如果沒有就公車處的角色做明確定位，只是調整運價，而票價沒有跟著調整，虧損仍會一直存在，要談公車處改革或改善財務結構恐怕都是奢談。

公車處長鄭永陽強調，市公車處就像客運業者，調整運價可改善公車處的財政體質，進而能有餘力強化公共運輸的軟硬體。

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