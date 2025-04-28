北市大樓外牆剝落多 近6成須修未修

2025/04/28 05:30

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市議員何孟樺指出，北市有廿一棟五年內發生二次以上外牆剝落事件的大樓；而已申報案件中，更有高達近六成須修繕而未修繕。北市府都發局及建管處表示，會研議相關加碼補助方案，增加民眾更新或修復牆面的誘因。

議員促加碼補助 提升誘因

何孟樺表示，已完成申報的四一二件外牆安全檢查案件中，高達二三三件、近六成被判定為須修繕，但部分案件早在四年前就已被判定為須修繕，卻至今未完成改善。何質疑，若申報後未能有效督導修繕，外牆安全申報制度的意義何在，要求建管處應強化申報後的督導查核。

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建管處回應，針對已申報但經評定須修繕的建築物，已於四月廿二日發函管理委員會，要求在六月卅日前完成修繕報備，或敘明理由並提出具體事證申請外牆修繕展延。

何孟樺也指出，過去五年內北市共有廿一棟大樓發生二次以上外牆剝落事件，部分大樓甚至在不到一年內發生多次。她說，由於現行強制申報的規定主要針對商業區屋齡較高且達十一層樓的建築，這些多次發生剝落事件的建築，有部分因而不在強制申報範圍內。台北市建管處回應，這些建築物皆屬Ｄ、Ｅ級潛在危險等級，已依法列管，並要求於期限內完成修繕。

何孟樺表示，現行的修繕補助機制門檻高、補助金額低，導致許多老舊公寓無力負擔維修成本，她呼籲相關局處共同研議，針對公安疑慮被評定為Ｄ、Ｅ級別的案件，以及申報結果為須修繕的案件，提供加碼型補助方案，以增加所有權人進行更新或修復牆面的誘因。都發局長簡瑟芳及建管處長虞積學皆同意將議員的建議帶回研議。

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