世壯運慢壘暖身 北市首長熱戰議員隊

奧運羽球金牌選手李洋（左）為父親李峻淯（右）參加世壯運賽事，當陪練員。（李峻淯提供）

2025/04/28 05:30

〔記者林承鴻、何玉華／台北報導〕雙北世壯運將在五月十七日舉行，台北市副市長林奕華昨率領市府各局處首長組成的首長隊，與議員洪健益、詹為元領軍的「人民公僕」慢速壘球隊打友誼賽。此外，奧運羽球金牌選手李洋的父親李峻淯將參加世壯運羽球賽，李峻淯表示，以前只能在場邊看兒子為夢想拚搏，這次換他站上國際舞台；當陪練員的李洋也說，除了平時陪練備戰，屆時也會到場為父親應援。

年齡長 首長隊跑壘不敵敗陣

昨慢速壘球友誼賽安排專業評審負責裁判工作，不過未著重計分，平均年齡四十五歲以上的首長隊在跑壘上相對處於劣勢，但氣勢銳不可當，雙方你來我往，首長隊最後一局追了五分，雖然最後仍敗陣，不過大家臉上都掛著笑容，相當熱血。

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林奕華在賽前表示，對上多數是卅歲以上的人民公僕隊，要請對方手下留情。她說，慢速壘球可以增加團隊精神，儘管因為公務繁忙練習時間很少，但重點是養成終身運動習慣，快樂打球。

5月24日力拚擊敗新北市府隊

市府預告，市長蔣萬安會親自率隊參與世壯運四十五歲以上混合組賽事，屆時將與新北市府代表隊在場上一決勝負。本次世壯運慢速壘球賽事將於台北市迎風河濱公園棒壘球場舉行，免費開放進場觀賽，歡迎民眾到場為選手加油。

李峻淯將出戰 李洋當陪練員

李峻淯將參加五月廿一日羽球雙打、廿四日羽球混雙及廿六日羽球單打，他受觀光傳播局之邀拍攝宣傳影片，在片中分享心情說，這次換他站上國際舞台，無論對手來自哪裡，他一定全力迎戰。

觀傳局表示，李峻淯是台灣羽球史的重要推手之一，更是李洋邁向奧運之路的啟蒙教練，多年來致力於羽球基層教育，無私奉獻，這回站上國際舞台，挑戰世壯運羽球賽事，從場邊支持者變成為夢想而戰的參賽者；也是他放下父親與教練身分，以選手之姿再度出發，用行動傳遞「夢想不受限年齡，只等你跨出第一步」。

台北市政府首長慢速壘球隊，昨天和議員領軍的人民公僕隊進行友誼賽。（記者林承鴻攝）

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