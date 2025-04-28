臺北民歌新浪潮 聽年輕世代唱爸媽的歌

「臺北民歌新浪潮」將於五月一日起跑，圖為日前記者會歌手林芯儀（左）、殷正洋（右）開唱。（檔案照，記者甘孟霖攝）

2025/04/28 05:30

記者何玉華／專題報導

台北市十七家具音樂展演空間的音樂餐廳、live house首度合作發起的「臺北民歌新浪潮」，五月一日起以各場館特色、安排四十一場演出、逾六十組音樂人參與，台灣流行音樂展演文化交流協會理事長許理平表示，業者依各自條件舉辦特色活動，演出群體跨世代，可看到年輕世代重新詮釋爸媽年代的歌曲，如大學生重新編曲唱「橄欖樹」，聽來別有一番感受，八月將有第二波串聯為「潮臺北」暖身，規模將更擴大，展現台北音樂夜生活多元性。

5/1起跑 60組音樂人演出41場

「臺北民歌新浪潮」本週四起跑，參與的十七間場館各具特色，有live house類型的「PIPE Live Music」、「樂悠悠之口光復南」、「野地方」、「河岸留言」；音樂餐廳類型的「EZ5」、「China Pa」、「Muisc Corner」、「Oldie Goodie」、「禪托邦餐酒館」、「紅房餐酒館」、「後台咖啡」、「MD創作料理」、「享象Rhythmscape」、「Super 346啤酒文創館」；小型音樂場館「存在音樂」、「延聲音樂」、「A+吾家音樂會館」等。

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8月將有第二波串聯 為潮臺北暖身

節目內容多元，包括不插電木吉他彈唱、爵士樂隊改編演出、獨立樂團對民歌的創意再詮釋、跨界融合的管弦樂演奏，以及深夜限定的民歌DJ派對等；卡司陣容包括殷正洋、周子寒、賴銘偉、林芯儀等經典民歌與流行歌手，攜手八十八顆芭樂籽、金秋大樂隊、JEG樂團、林哲安、馬路等風格鮮明的樂團與獨立音樂人，逾六十組音樂人輪番上陣。

展現台北音樂夜生活多面向

台灣流行音樂展演文化交流協會總幹事姜鐠鈞說，活動最重要的精神是傳承；有了文化局經費挹注，業者能邀請一些平常邀不到的團體、歌手，豐富了節目的多樣性，也讓年輕音樂人有更多的現場演出機會；如「禪托邦餐酒館」找十組團體舉辦「民歌歌唱比賽」，「延聲音樂」與多個學校熱音社合作，將原本二至三小時的演出延長到五小時，都讓年輕團隊有更多的表演舞台。

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