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    首頁　>　生活

    北市首出資 鼓舞音樂展演產業串聯

    2025/04/28 05:30

    舉辦臺北民歌新浪潮 業者︰為打造「華語流行音樂之都」添助力

    記者何玉華／專題報導

    台北沒有海灣、沙灘等廣大的戶外演出腹地，但擁有最多的音樂展演空間，是培育台灣流行音樂人才的搖籃，當高雄以演唱會經濟為目標時，台北想以大巨蛋急起直追，但事實上，早有一群專業、堅持理想的業者，持續以live house的現場音樂演出發展，自主的在台北城市裡成長。從早期背負夜總會、夜店的負面形象，如今北市府首度出資，由民間業者自主串聯舉辦音樂活動，北市歷史最久也最知名的live house「EZ5」創辦人許理平說，第一次感受到被公部門關心，長此推動，台北將是最有條件成為「華語流行音樂之都」的城市。

    北市擁有最多音樂展演空間

    許理平身兼台灣流行音樂展演文化交流協會理事長，他說，PUB在九○年代被視為夜總會、夜店，十幾年前正式新增「音樂展演空間業」行業類別，但因經營樣態的多樣化，公部門的管理始終還在摸索階段，也成為政府較為漠視的一環，數十年來都靠業者自主經營發展，而僅靠售票、場租收入的live house不敵大環境趨勢，成本高漲下陸續結束經營。

    經營型態多樣 卻少有聯繫平台

    許理平說，台北市有許多流行音樂展演空間，經營者各有經營理念及心法，唯一的共同特色是都有現場音樂演出；彼此雖認識卻無平台聯繫，直到疫情發生後，眼見其他行業都有代表發聲的單位，業者才串聯組成協會；但經營內容多元，面臨的問題也多樣，包括噪音、版權、餐廳登記、消防公安、土管等，公部門的管理至今仍在摸索。

    業者盼減少行政流程 自由發揮

    位在大巨蛋旁的「樂悠悠之口」負責人李東祐說，live house是一種傾向地下音樂、獨立樂團的場館，一旦碰到政府辦免費活動或天候不好，買票看演出的人減少，收入也會銳減，很難做到商業規模，因此政府部門的補助「有比沒有好」，樂意配合政策爭取補助；但過多的行政流程是一種消耗，應該要鼓勵業者自由發揮，讓音樂的多元發展更有空間。

    拚成特色產業 為城市觀光加分

    許理平說，從過去公部門找上門總是因為法令問題，今年文化局挹注經費舉辦「臺北民歌新浪潮」，可說是第一次感受到被公部門關心，隨著政府對華語流行音樂的重視，身為周邊產業有機會跟著受惠；尤其以台北擁有全國最多的音樂展演空間，是最有條件成為「華語流行音樂之都」的城市，希望未來在街頭巷尾或商圈都能有據點，貼近市民的生活，讓聽音樂、看表演成為民眾日常生活中，除了逛夜市、看電影、唱KTV外的另一種夜生活選擇，也是吸引國外觀光客的體驗行程。

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