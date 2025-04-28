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    高市空品維護區 4景點7月納入

    衛武營國家藝術文化中心將自7月1日起劃設為空氣品質維護區。（記者陳文嬋攝）

    衛武營國家藝術文化中心將自7月1日起劃設為空氣品質維護區。（記者陳文嬋攝）

    2025/04/28 05:30

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市目前有五處空品維護區，七月一日起將衛武營國家藝術文化中心等四處觀光景點，劃設為空氣品質維護區，出入車輛必須檢驗合格或取得合格標章，違者最重可罰六萬元。

    高雄市環保局今年擴大劃設空氣品質維護區，納入衛武營國家藝術文化中心、崗山之眼、旗津海岸公園、紅毛港文化園區等四處觀光景點，包括園區停車場及周邊道路，訂於七月一日上路。

    環保局採取科技影像辨識執法，出廠滿五年以上的機車必須取得排氣檢驗合格，柴油大客車應取得自主管理標章，機車違規開罰五百元起跳、大客車違規開罰二千元起跳，最重可罰六萬元，限期三十天複查未過，可累計開罰直到改善為止。

    高雄已公告澄清湖風景區、駁二特區及壽山動物園等觀光景點，還有敏感族群活動區鹽埕區鹽埕國小、以大貨車進出為主的高雄港區，共有五處空品維護區。

    環保局今年將陸續增列公有資源回收廠及高雄國際航空站等，並持續推動臨海產業園區及敏感族群學校，逐步擴大高雄市空維區網絡。

    環保局長張瑞琿呼籲民眾養成車輛每年定期實施排煙檢驗習慣，確保使用車輛符合排放標準，也鼓勵民眾多搭乘大眾運輸工具，減少燃油車輛污染排放，共同維護高雄好空氣。

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