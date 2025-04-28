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    台積電高雄六廠 中油高煉廠有機會

    台積電高雄第六廠蓋在哪？中油高煉廠第三階段開發區域的下方，是最適合地點。 （記者葛祐豪攝）

    台積電高雄第六廠蓋在哪？中油高煉廠第三階段開發區域的下方，是最適合地點。 （記者葛祐豪攝）

    2025/04/28 05:30

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕台積電雖宣布加碼投資美國千億美元，在台先進製程擴產腳步仍未停歇。高雄廠目前每天約有萬人進出，未來若準備蓋第六座廠，根據市府最新空拍圖顯示，原中油高煉廠第三階段開發區域的下方，是最適合地點。

    陳其邁︰每天吃掉逾萬個便當

    據統計，台積電高雄廠目前建廠工地，每天約有四千施工人員，國內外設備裝機人員約五五○○人左右，加上二奈米進入試產階段，北中南廠區調派的工程師與生產線員工已近二千人，估計每天齊聚超過一萬人。

    經發局長︰已做好最完全準備

    供應鏈透露，台積電預計在高雄蓋五座晶圓廠，甚至可能加碼到六座，投資擴產將持續多年，預期楠梓區「超級大工地」景象將持續多年，市長陳其邁也形容「每天就可吃掉一萬多個便當」。

    立委賴瑞隆部日前質詢經濟部長郭智輝，是否為台積電預留第六廠空間？郭支持台積電蓋第六廠，「土地、水及電都準備了」；市議員林智鴻日前質詢也關切台積電第六廠，經發局長廖泰翔回應「市府已做好最完全準備」。

    原中油高雄煉油廠土地分三階段開發，第一階段高廠業務區逾五十五公頃，規劃有中油綠能研發大樓、材料研發中心、中油南部企業大樓等；第二階段約廿九公頃，則是台積電第一至二廠進駐的楠梓產業園區。

    第三階段實際面積廣達約一四五公頃，除了興建面積十七公頃的第三廠，還包估第四、五廠（合計約四十二公頃）等基地。

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