高市德西里停車格超多 里長批阻發展

高市三民區德西里近年空地狂設停車場，當地里長認為只是讓建商養地、減租和收租，嚴重阻礙社區商圈發展。（記者許麗娟攝）

2025/04/28 05:30

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市三民區德西里位於中都重劃區，里長林財旺近年對於社區內的大片空地狂設停車場相當不滿，已嚴重影響里民生活，屢向市府陳情，怒批重劃區變相讓建商養地；更氣的是，博愛職業技能訓練中心近期整修卻「偷設」太陽能板，造成四周大樓住戶的視覺光害。

林財旺指出，中都重劃區隨著大樓不斷蓋起，新興社區已經成形，但居民抱怨，與美術館商圈僅一河之隔，那邊餐廳、商家林立，德西里卻成了廣大的停車場，不少人為了去美術館商圈消費，把車停在德西里，變相讓建商養地、減稅，阻礙社區發展。

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居民︰賣場餐廳 都比停車場好

林財旺說，里內停車格比里民多的問題去年已經很嚴重了，當時停車場已逾三萬多坪，近一年內又多了至少五處近萬坪，估算合法停車場多達十六處、停車格逾千。居民認為，空地可引進賣場、餐廳、醫療院所等，都比設停車場好。

交通局表示，因應中都地區暨鄰近地區發展，依法審核停車場，解決周邊民眾停車需求，後續將依停車需求狀況審核暨控管停車場之設置，以取得該地區停車供需之平衡。

博愛職訓中心設太陽能板 遭質疑光害

此外，林財旺也質疑博愛職訓中心在未與鄰里協調下，擅自在屋頂設置太陽能板，造成的光害恐傷及居民視神經，近日有住戶向他反映光板折射的問題。

勞工局表示，博愛職訓中心太陽光電發電設施原規劃同時標租架設「地面型」及「屋頂型」，里長反映地方疑慮後，僅保留「屋頂型」，承租廠商是以反射率最低元晶模組施作，反射率僅四．九四％，遠較其他光電板材質低，且去年底設置後，陸續至附近大樓觀察無發現陽光反射情形，將協同廠商與里長進一步溝通。

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