屏縣校園老舊廁所、操場改善 3年內完成

屏縣改善校園老舊廁所有成，圖為春日國小的教室套房式廁所。 （屏東縣府提供）

2025/04/28 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為讓縣立中小學有良好的學習生活環境，屏東縣府分別從二○一五年、二○二一年起，爭取經費逐步改善校園老舊廁所、操場，嶄新舒適的風貌受到師生好評，如今只剩下三分之一待改善。屏東縣長周春米本月在仁愛國小風雨球場落成時宣布，最後的一哩路盼在三年內全部改善完畢。

爭取經費翻新 只剩最後一哩路

「不只是硬體的改善，更融入廁所美！」，屏縣府教育處統計，二○一五年起辦理校園老舊廁所改善至去年止，共完成一百三十五校兩百八十八棟一千零六十七間老舊廁所整修，合計補助經費共約七億兩千五百零一萬元。

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新廁所美學 溶入在地特產

「不只是硬體的改善，更融入廁所美學！」各校新廁所不但將在地特產、人文透過裝置藝術或彩繪呈現，更依循教育部規定，建置性別友善廁所，每間廁所及小便斗都有獨立隔間，設備高度還會配合各年齡層不同身高，保護個人隱私性，就有學生使用新廁所後表示「不會再尷尬了，好安心！」

今年度教育部初步核定九十七校的廁所改善工程，依期程規劃將分三年補助經費，預計二○二八年底前可將核定改善廁所完成施工；教育處長楊英雪也說明，經盤點各校廁所還有十五校十八棟尚未全面改善，將依各校設備損壞、管線阻塞、通風採光不良等急迫性，籌措經費改善。

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