差點被羊吃光 池上薰衣草盛開

池上也有薰衣草田，微風送來陣陣花香，處處蜜蜂飛舞。 （記者劉人瑋攝）

2025/04/28 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東池上牧野渡假村的薰衣草田終於開花，這是池上鄉在香草產業中首次有企業契作，從栽種、收成，到製為精油都在鄉內完成。當初栽種一開始還被羊吃光，剩下面積不到一半，但業者前天起僱工種下一萬株薰衣草苗，今年底可望會有成片紫色花海。

二○一六年創立台灣本土品牌Blueseeds的精油業者「芙彤園」，其執行長詹茹惠強調以自然農法產出精油洗沐香氛產品，因無農藥讓雜草肆無忌憚生長。

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負責田間管理的專家黃榮華表示，在花蓮縣富里鄉育苗，去年風災導致一萬多株苗全毀，再度補苗栽種又屢遇挫折；台東天候十分極端，所謂的「台東藍」就是晴朗無雲、日照強烈，引水又不易，若遇風災更慘，而且還被牧場內的羊群大量啃食，種植難度不小。

黃榮華說，去年種下薰衣草如今約二千株，會開花者為「甜薰衣草」，另一為「德瑞克」，目前第一期工程共六．五公頃，五月中前會再種二萬五千多株薰衣草並開闢露營區，預計今年十一月開花，目前免費供附近居民入內拍照或採花，未來需收費才能入園時，園區種滿香草植物，提供另一種休閒露營的選擇。

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