為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    差點被羊吃光 池上薰衣草盛開

    池上也有薰衣草田，微風送來陣陣花香，處處蜜蜂飛舞。 （記者劉人瑋攝）

    池上也有薰衣草田，微風送來陣陣花香，處處蜜蜂飛舞。 （記者劉人瑋攝）

    2025/04/28 05:30

    〔記者劉人瑋／台東報導〕台東池上牧野渡假村的薰衣草田終於開花，這是池上鄉在香草產業中首次有企業契作，從栽種、收成，到製為精油都在鄉內完成。當初栽種一開始還被羊吃光，剩下面積不到一半，但業者前天起僱工種下一萬株薰衣草苗，今年底可望會有成片紫色花海。

    二○一六年創立台灣本土品牌Blueseeds的精油業者「芙彤園」，其執行長詹茹惠強調以自然農法產出精油洗沐香氛產品，因無農藥讓雜草肆無忌憚生長。

    負責田間管理的專家黃榮華表示，在花蓮縣富里鄉育苗，去年風災導致一萬多株苗全毀，再度補苗栽種又屢遇挫折；台東天候十分極端，所謂的「台東藍」就是晴朗無雲、日照強烈，引水又不易，若遇風災更慘，而且還被牧場內的羊群大量啃食，種植難度不小。

    黃榮華說，去年種下薰衣草如今約二千株，會開花者為「甜薰衣草」，另一為「德瑞克」，目前第一期工程共六．五公頃，五月中前會再種二萬五千多株薰衣草並開闢露營區，預計今年十一月開花，目前免費供附近居民入內拍照或採花，未來需收費才能入園時，園區種滿香草植物，提供另一種休閒露營的選擇。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播