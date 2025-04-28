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    布袋好美里天空之鏡 公廁、沖洗設施5月3日啟用

    好美沙灘簡易遊客服務據點的沖洗設施。（記者蔡宗勳攝）

    好美沙灘簡易遊客服務據點的沖洗設施。（記者蔡宗勳攝）

    2025/04/28 05:30

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣布袋鎮好美里沙灘有「天空之鏡」美景，吸引許多遊客到訪，但戲水後無場所洗手沖腳，經地方爭取，雲嘉南濱海國家風景區管理處（簡稱雲管處）斥資兩千萬元，進行休憩設施暨周邊環境改善工程，公廁、沖洗手腳設施已完成驗收，將在五月三日的「袋走好美」淨灘活動啟用。

    2016年「沙灘種回來」運動有成

    好美社區發展協會理事長蔡信得說，好美里沙灘因人為與水文改變，曾快消失殆盡，二○一六年由新塭長老教會發起「沙灘種回來」運動，每年九月築籬擋沙，隔年六月植樹固沙，沙灘逐漸恢復，藍天碧海景致吸引許多遊客造訪，海水漫流沙灘時出現的「天空之鏡」畫面，遠近馳名。

    蔡信得說，遊客對造林成果和「好美」的沙灘讚不絕口，但因該處沒有廁所及洗手腳設施，頗感不便，多年前向雲管處爭取設置廁所、簡易沖洗設施，後來排除土地等問題，由雲管處在沙灘入口處建置遊客服務據點，提供廁所、簡易沖洗及遮蔭休憩設施。

    淨難活動將辦音樂會、林下野餐

    雲管處長徐振能說，雲管處以「綠洲驛站」為概念，在好美里自然保護區內興建簡易遊客服務設施，提供如廁、導覽、休憩及活動集會等功能，同時串聯好美船屋、水漾森林及濕地生態等景點，提升沙灘周邊遊憩服務功能，強化整體永續觀光動線。

    徐振能表示，雲管處將於五月三日在好美里沙灘辦理淨難，有音樂會、木麻黃林下野餐等活動，歡迎民眾一同參與守護海岸環境的行動。

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