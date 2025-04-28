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    台灣鯛價格回穩 協會籲漁民勿恐慌

    擺脫美國對等關稅陰霾，台灣鯛產地價格平穩。 （記者蔡宗勳攝）

    擺脫美國對等關稅陰霾，台灣鯛產地價格平穩。 （記者蔡宗勳攝）

    2025/04/28 05:30

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕受美國對等關稅衝擊，我國台灣鯛產地價一度下挫，經政府喊話，目前價格已回穩，大規格外銷魚片看漲；台灣鯛協會表示，去年外銷量雖比前年衰退，但比例最大的美國市場逆勢成長，呼籲漁民勿觀望惜售，也不要因恐慌低價拋售。

    美需求旺 建議分散收成降風險

    台灣鯛協會理事長郭建賢表示，台灣鯛條凍去年出口量一萬五二七九公噸，較前年的一萬六二三三公噸減少一○四四公噸、衰退六．四％，出口美國一萬二一六二公噸較前年增加七十五公噸；台灣鯛美國市場穩定，最近雖受對等關稅影響，造成出口延宕，但不影響後續訂單，最大競爭國中國受更高的關稅影響，未來競爭力減弱，條凍外銷美國市場值得期待。

    郭建賢說，台灣鯛魚片去年出口量一五八二公噸，較前年減少八十九公噸、衰退五．三％，出口美國一○九三公噸較前年增加五十八公噸，美國市場對魚片需求量旺盛。

    郭建賢表示，台灣鯛目前內銷池邊價每台斤三十五元，外銷條凍六百至八百公克者三十至三十四元，外銷魚片一千至一千兩百公克者四十至四十二元，一千八百公克大規格者因量少價昂，已上漲至四十七元，請養殖戶安心放養，並做好養殖規劃，分散收成時間，降低風險。

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