雲林六房媽32件文物 修復完工

六房媽龍頭仗、衡仗（前兩件）被列為雲林縣一般古物。（記者李文德攝）

2025/04/28 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣「六房天上聖母儀仗組」共卅二件文物，其中「兩對執事牌、一對龍頭仗、一對衡仗」被列為一般古物，因年久出現結構開裂等問題，中華民國六房媽會去年進行文物修復，昨在斗南股烏瓦磘紅壇舉行完工典禮，文物未來將安置於紅壇內壇，由爐主團隊日常維護。

六房媽會文史委員會執行長徐雨村表示，兩對執事牌由嘉義進士徐德新於一八八九年敬獻，龍頭仗及衡仗於一八九五年由兩名貢生敬獻，二○二三年被列為雲林縣一般古物，其餘廿四件於一九六四年製作，為列冊追蹤文物。

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徐雨村表示，文物長年因香火供奉，受煙燻，也有基底材開裂磨損、彩繪層起甲等問題，經與縣府合作提出修復計畫，爭取文化部文化資產局補助款，去年九月起斥資近五十萬元進行全數修復，整體工序包括乾式及溼式清潔、彩繪層加固、文物結構加固、填補及復原、全色等，修舊如舊，彰顯文物價值。

昨六房媽會理事長徐萬成、雲林縣長張麗善、值年爐主林來勤、縣府文觀處長陳璧君等參與完工典禮，經點交、淨化儀式，護送文物至內壇安座，為維護古物，兩對執事牌未來不會參與過爐遶境；徐萬成說，六房媽五月十日將由斗南股烏瓦磘過爐至土庫股過港，邀請全國信徒參與隨香。

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