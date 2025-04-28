為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    雲林六房媽32件文物 修復完工

    六房媽龍頭仗、衡仗（前兩件）被列為雲林縣一般古物。（記者李文德攝）

    六房媽龍頭仗、衡仗（前兩件）被列為雲林縣一般古物。（記者李文德攝）

    2025/04/28 05:30

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣「六房天上聖母儀仗組」共卅二件文物，其中「兩對執事牌、一對龍頭仗、一對衡仗」被列為一般古物，因年久出現結構開裂等問題，中華民國六房媽會去年進行文物修復，昨在斗南股烏瓦磘紅壇舉行完工典禮，文物未來將安置於紅壇內壇，由爐主團隊日常維護。

    六房媽會文史委員會執行長徐雨村表示，兩對執事牌由嘉義進士徐德新於一八八九年敬獻，龍頭仗及衡仗於一八九五年由兩名貢生敬獻，二○二三年被列為雲林縣一般古物，其餘廿四件於一九六四年製作，為列冊追蹤文物。

    徐雨村表示，文物長年因香火供奉，受煙燻，也有基底材開裂磨損、彩繪層起甲等問題，經與縣府合作提出修復計畫，爭取文化部文化資產局補助款，去年九月起斥資近五十萬元進行全數修復，整體工序包括乾式及溼式清潔、彩繪層加固、文物結構加固、填補及復原、全色等，修舊如舊，彰顯文物價值。

    昨六房媽會理事長徐萬成、雲林縣長張麗善、值年爐主林來勤、縣府文觀處長陳璧君等參與完工典禮，經點交、淨化儀式，護送文物至內壇安座，為維護古物，兩對執事牌未來不會參與過爐遶境；徐萬成說，六房媽五月十日將由斗南股烏瓦磘過爐至土庫股過港，邀請全國信徒參與隨香。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播