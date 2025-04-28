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    台南馬公廟開斧 6月28日八虎爺合體巡境

    喜迎府城建城三百年，六合境馬公廟昨日舉行茄苳入石柳虎爺公開斧儀式，並宣布六月廿八日要迓虎爺。（記者王姝琇攝）

    喜迎府城建城三百年，六合境馬公廟昨日舉行茄苳入石柳虎爺公開斧儀式，並宣布六月廿八日要迓虎爺。（記者王姝琇攝）

    2025/04/28 05:30

    〔記者王姝琇／台南報導〕喜迎府城建城三百年，馬公廟昨舉行茄苳入石柳虎爺公開斧儀式，宣布將於六月廿八日舉辦「福虎聚六合．府城境民安」迓虎爺暨乞杯活動，首開先例匯集八尊虎爺巡境賜福，屆時開山王廟虎爺公「喬治」與臨水夫人廟江虎婆「瑪莉」首度合體出巡備受期待。

    馬公廟主委陳瑞淇說，府城三百年取「府城」諧音「福虎」規劃迓六合境，包括境內馬公廟、大埔福德祠、仁厚境福德祠、油行尾福德爺廟、開山王廟、開基永華宮、清水寺及開基臨水夫人廟等八間廟虎爺來遊城賜福，這也是三百年來，六合境福虎首聚遊境意義深遠，另有乞福虎活動。

    陳瑞淇指出，當天遶境結束將接著舉辦乞福虎活動，特別邀台南美展首獎工藝師劉進文製作五座「茄苳入石柳」虎爺，讓民眾乞杯結緣；特別的是，將創作一幅匯集八尊虎爺的版畫作品。

    劉進文表示，除了乞虎爺的虎牌創作之外，因應此次活動將這八間廟的虎爺做成一幅「茄苳入石柳」版畫作品，屆時會搭配拓印活動分享給大家。「迓虎爺」也特別請出近年來新創作品，開山王廟虎爺公「喬治」與臨水夫人媽廟江虎婆「瑪莉」，將首度合體出巡遶境賜福。

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