《彰化》油桐花開延後 彰化5景點賞「五月雪」

今年油桐花花期較晚，目前進入盛開期。（記者張聰秋攝）

2025/04/28 05:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕晚開也一樣美！有「五月雪」美譽的油桐花，今年受天候影響，普遍延遲盛開！民眾表示，去年四月中旬，彰化八卦山區早已桐花滿開，整座山谷被白色花海覆蓋，宛如披上雪白浪漫的外衣，今年則一路「遲到」，最近才迎來盛開，再現白色浪漫。

最近開始進入桐花盛開期，不過，彰化縣政府舉辦的桐花季系列活動，昨天在長榮交響樂團演出「桐花之夜」中劃下句點。十鼓擊樂團致力於將傳統鼓藝與當代跨界表演融合，不僅出訪歐美、亞洲各地演出，也多次受邀參與國際藝術節，為傳統表演藝術注入新生命，獲得國際藝壇高度肯定。這次為彰化觀眾量身打造《鼓映大地—拈花彰華》主題演出，展現曲風多元性，深深震撼現場觀眾的感官與情緒。

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縣府表示，雖然今年的活動已結束，但依照目前的情況，花期將持續到五月上旬，民眾仍可把握時間，到八卦山脈欣賞滿山雪白的美景，享受油桐花綻放的浪漫氛圍。

縣府指出，彰化有五處賞桐景點，包括彰化市福田賞桐生態園區、員林市藤山步道、芬園挑水古道、德興社區以及一東寮客庄，沿產業道路、登山步道，都能輕鬆看見桐花身影，其中位在山谷的福田賞桐生態園區，可在大樹下看著油桐花隨風飄落，真正感受桐花的美。

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