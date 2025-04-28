《南投》清境星空音樂會 5/3連二週末開唱

南投縣政府5月3日、10日，連續兩個週末假日在清境星巴克停車場舉辦星空音樂會。(資料照）

2025/04/28 05:30

〔記者張協昇／南投報導〕緊鄰合歡山暗空公園的南投縣清境地區，五月三日起連續兩個週末，將在清境星巴克停車場，舉辦兩場星空音樂會，其中十日晚間舉辦的「清境星心相ing音樂趴」，邀請知名樂團「動力火車」演出，另從五月十七日至三十一日舉辦十場次的「星際列車之旅」，安排民眾搭接駁車到清境觀星，體驗星空攝影及享有住宿優惠，感受清境夢幻星空之美的魅力！

「台灣觀光一百亮點」多位歌手演出

南投清境地區擁有壯闊優美的山景，入夜後星光璨爛，更是觀星好去處，南投縣政府五月將在清境地區舉辦兩場音樂會，其中五月三日下午五點起，在清境星巴克停車場舉辦的「台灣觀光一百亮點」光點音樂會，安排婁峻碩SHOU、陳忻玥等歌手演出，現場並有觀星導覽、光點市集與螢火蟲生態講座，民眾完成闖關遊戲還可獲贈隨身咖啡杯提袋組。

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至於十日同樣在清境星巴克停車場舉辦的「清境星心相ing音樂趴」，是南投縣星光季系列活動之一，演出卡司堅強，將有清境國小擺夷舞蹈團、KMF極限火舞團、張家綸小提琴表演，並邀請知名樂團「動力火車」壓軸演出。

星際列車之旅接駁赴清境觀星

現場還安排星辰小集市，憑當天在仁愛鄉店家消費滿五百元的發票即可兌換市集券，並可參加星座小遊戲闖關活動，闖關成功即可領取星空幻境飲料杯套、DIY燙印布等小禮品，同時也推出太空裝體驗，備有大人與小孩尺寸太空裝，讓親子一同著太空裝拍照留念。活動詳情可上「樂旅南投」臉書粉絲團查詢。

此外，信義鄉潭南螢火蟲季登場，遊程規劃除可欣賞山林中成群黑翅螢飛舞夢幻美景，還安排進行射箭、傳統搗米、溪石彩繪及瑪嘎馥（山胡椒）香氛體驗，讓遊客感受充滿原民風的特色賞螢活動。

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