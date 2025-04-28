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    首頁　>　生活

    《台中》「綠繡眼」選美 965隻爭鳴比歌喉

    許多愛鳥人士帶著愛鳥到綠繡眼吟鳴大賽觀摩交流。（記者歐素美攝）

    許多愛鳥人士帶著愛鳥到綠繡眼吟鳴大賽觀摩交流。（記者歐素美攝）

    2025/04/28 05:30

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市愛鳥協會昨在豐原瑞穗國小舉辦全國綠繡眼吟鳴大賽，現場聚集上千隻鳥兒齊鳴，除了參賽的九六五隻綠繡眼，還有許多民眾帶著愛鳥到場觀摩交流，不乏越南、印尼籍移工參賽，移工表示，養鳥很紓壓。綠繡眼吟鳴大賽比站姿、體態、毛色及鳴唱聲，愛鳥人士笑稱看到綠繡眼清亮叫聲悅耳心情好，一天活力滿滿。

    台中市愛鳥協會理事長賴靖雯表示，綠繡眼吟鳴大賽今年在各縣市共舉辦八場，昨天是第四場，由台中市愛鳥協會主辦，共有九六五隻綠繡眼參賽。八年級生的賴靖雯說，綠繡眼不只是寵物，也像家人，曾有人養到十七年，除餵食飼料，偶爾也要餵食水果補充營養，並讓鳥兒曬曬太陽及放盆水讓牠們洗洗澡。

    九六五隻綠繡眼集中掛在瑞穗國小操場，由十二位評審逐一觀察，針對鳥兒的站姿、毛色、體態和鳴唱聲等給分數，三票以上才算入圍，最後選出一二○隻頒獎。

    四十歲的越南華僑楊通聲，定居台灣廿年，家住台北林口，他表示，自己不喝酒不抽菸，從事鐵工，工作壓力就靠養鳥紓壓，也是生活的樂趣，目前在家裡養了約十隻不同的鳥，因為喜歡就不覺得吵，反而覺得鳥叫很好聽；今年廿六歲、來自印尼的移工「阿萬」也參加綠繡眼吟鳴大賽，他笑稱，不喝酒不抽菸，養鳥很有趣。

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