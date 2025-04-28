竹縣衝刺二階連署 台派大老助攻

新竹縣「除舊汰欣」團隊全力催票，台派力量於新埔市場展開短講活動，誓言以行動守護台灣民主！ （記者廖雪茹攝）

2025/04/28 05:30

於新埔、竹北市場、湖口三元宮 向鄉親倡議罷免理由

〔記者廖雪茹／新竹報導〕全國大罷免，新竹縣罷免國民黨立委徐欣瑩和林思銘進入倒數階段，「除舊汰欣」團隊全力催票，昨上午先邀請台派大老齊聚第一選區，於新埔市場、竹北市場、湖口三元宮展開短講活動，晚間又有立委范雲等助陣在竹北夜市宣講，向鄉親倡議罷免的種種理由，誓言以行動守護台灣民主！

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批徐欣瑩投向親共系統 讓人擔憂

「除舊汰欣」團隊領銜人余筱菁表示，罷免徐欣瑩二階剩下近兩週時間，特別邀請台派大老助陣發聲；中國不斷以武力騷擾台灣，而目前國民黨在國會裡的所作所為，更是讓台灣陷入險境，所以站出來罷免舔共的藍營立委。

台灣教師聯盟理事長潘威佑表示，徐欣瑩的從政轉折大家有目共睹，從創立民國黨、投靠國會政黨聯盟，再透過國民黨同舟計畫重返政壇，投向傅崐萁親共系統，如此反覆和背棄，讓人擔憂！

指林思銘配合傅崐萁毀憲亂政

北社副社長陳財能說，徐欣瑩本身學太空測量，她明知中國用衛星導航要來控制台灣的上空與對外的飛彈防護系統，為何在國會刪、凍國防預算？而林思銘身為律師，卻忘掉了程序正義及主權在民，配合傅崐萁毀憲亂政，所以他呼籲竹縣客家鄉親要「雙殺」罷免徐欣瑩和林思銘。

台灣客社社長陳彩仁強調，台灣人民持台灣護照可以自由入出境到任何國家，若遭中國統治，持中國護照將無法再享有同樣的自由；為了維護台灣主權和幸福生活，他堅決反對共產黨來恐嚇與統治台灣。

范雲︰徐、林刪凍客委會預算

立委范雲昨晚到竹北夜市宣講，提及徐欣瑩在提高罷免門檻的選罷法修法中扮演重要角色，痛批徐欣瑩和林思銘刪、凍客委會預算，為了台灣民主、為了客家文化，希望竹北鄉親踴躍參與大罷免。

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