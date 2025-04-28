桃園「人民是頭家」宣講 「鷹爸」助講

「鷹爸」徐柏岳（中）桃園宣講強調，這次大罷免是民主自由與舔共的對抗，一定要贏。（記者李容萍攝）

2025/04/28 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市罷免第五選區立委呂玉玲「罷呂清玲」團隊在龍潭市場辦理「人民是頭家」政策宣講會，民進黨不分區立委林月琴、桃園市議員魏筠、張肇良、劉仁照、王珮毓出席宣講，團隊公布二階累計收件二萬七三六四份，距離連署門檻二萬八○六四份僅七○○份差距；名嘴「鷹爸」徐柏岳助講喊話罷免呂玉玲連署一定要衝到安全份數，要大家有信心繼續拉票、收件，一定可以過關並達到安全門檻。

徐柏岳表示，「政治就是要好人更好」，愛這塊土地、家園、人民的就是好人，現在像呂玉玲、牛煦庭等這種的舔共立委有愛這塊土地嗎？這次大罷免是民主自由與共產專制的對抗，一定要贏，要為民主自由堅守到底。

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徐柏岳舉例罷免基隆市長謝國樑功敗垂成為例，之前罷謝團體曾提醒，「二階過了只要高興一天就好」，因為即使進入三階的罷免投票，對方會用各種方式阻攔，透過利誘、威脅、盯哨等方式，讓罷免投票失敗，但想要贏的前提是「二階一定要過，不然沒有以後」，大家絕對不能掉以輕心。

徐強調，要贏得這場自由民主的戰爭，大家必須體認到這是一場公民運動，他也已向民進黨、黑熊學院建議，二階送件後必須召開公民國事論壇，聽取所有公民對交通、經濟、建設、文化的建議，匯集在地的聲音，由政府做成讓台灣更好的政策，未來被罷免立委的選區，所有要參選的立委者都必須要遵從決議，讓人民選出更好的立委，建立長治久安的民主。

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