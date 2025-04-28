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    龍鳳、外埔漁港修繕 獲補助2200萬

    苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港浮動碼頭損壞。（苗栗縣府提供）

    苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港浮動碼頭損壞。（苗栗縣府提供）

    2025/04/28 05:30

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港（見圖，苗栗縣府提供）、後龍鎮外埔漁港浮動碼頭，受去年颱風侵襲損壞，威脅漁民作業出入安全，分獲中央核定一千二百萬餘元、一千萬餘元補助修繕。縣府農業處漁業科表示，龍鳳漁港部分已決標、預計八月完工，外埔漁港則公告招標中。

    農業處漁業科表示，龍鳳漁港、外埔漁港浮動碼頭皆已使用多年，長期受潮汐、波浪侵蝕，導致浮動碼頭鋼軌固定樁已有鏽蝕情形，加上去年受凱米颱風侵襲出現損壞，經提報中央爭取修繕，獲行政院公共工程委員會分別核定一千二百餘萬元、一千萬餘元補助。

    龍鳳漁港、外埔漁港為南龍區漁會管理，漁會理事長劉鐵麟表示，台灣西部漁港，受潮汐影響，水位落差大，浮動碼頭是漁民捕魚作業出入所仰賴的重要設施，希望修繕工程能早日完工，維護作業漁民出入安全。

    此外，財團法人福智佛教基金會昨攜手縣府在外埔漁港，放流三．四萬尾烏魚苗；農業處統計苗栗縣海域今年已放流一萬尾赤鰭笛鯛、一千尾白星笛鯛、五萬尾黑鯛及二萬二千尾布氏鯧鰺等魚苗，皆符合當地海域的生存條件，並具備高存活率與產卵量，提升周邊海域的漁業資源，彌補自然生產力的不足。

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