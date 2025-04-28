苗栗二階連署告急 籲鄉親相挺

台灣公民陣線、台灣經濟民主連合昨到苗栗聲援，籲請苗栗鄉親站出來罷免不適任立委。 （記者彭健禮攝）

2025/04/28 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣公民團體「苗栗國罷免立委連線」推動罷免苗栗第一選區泛藍無黨籍立委陳超明、第二選區國民黨籍立委邱鎮軍的第二階段連署，距離達標門檻尚有一段距離，為衝刺連署除與台北罷團「山除薇害」、「剷除黑芯」合作於雙北設連署站，台灣公民陣線、台灣經濟民主連合昨也到苗栗聲援，籲請苗栗鄉親站出來。

陳超明、邱鎮軍罷免二階連署，門檻分別第一選區二萬五百八十六人、第二選區二萬三千一百八十七人，苗栗罷團分別以二萬八千份、三萬二千份連署書為目標，法定連署期限為五月十二日。

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苗栗罷團統計，陳超明、邱鎮軍二階罷免連署啟動後，四月初因清明連假助攻、兩區衝破一萬份，但近期出現停滯狀況，目前分別為一萬八百八十八份、一萬二千九百八十八份，離目標尚有一段差距。

為衝刺連署，苗栗罷團於廿二日起與山除薇害、剷除黑芯合作，在雙北設立聯合罷免收件站，讓設籍苗栗、旅居雙北的公民方便參與連署。台灣公民陣線、台灣經濟民主連合昨天下午四點起也在邱鎮軍從政前一手推動設立的英才夜市旁舉辦宣講與連署，警方派員到場維護秩序，活動於晚間六點半結束，過程平和。

苗栗罷團表示，花蓮可以民意炸裂，相信苗栗也可以，團隊會衝刺到最後一刻，呼籲苗栗鄉親站出來，連署罷免不適任的立委。縣內各定點連署站及快閃站資訊，可上「苗栗國罷免立委連線」臉書粉絲專頁掌握。

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