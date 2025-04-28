碧潭餐飲區招商 行動餐車假日進駐

2025/04/28 05:30

〔記者陳奕劭、董冠怡／新北報導〕新北市新店區的碧潭餐飲遊憩區，營運合約在今年二月屆滿，這兩個月有多家餐飲店家歇業，冷清的景象被批評沒落、蕭條；市府觀光旅遊局表示，已有三家新的營運廠商參與招商，預計五月甄選新的營運團隊，為避免服務中斷，在碧潭推出假日行動餐車市集，每週六日在碧潭風景區東西岸皆提供遊客多元美食與便利服務。

觀旅局指出，新的招商案已在四月廿三日完成投標，共有三家廠商參與，預計五月會有結果，期待新的營運團隊到位後，打造更優質的餐飲與遊憩環境，在新的營運團隊進駐前，已協調行動餐車業者在例假日進駐碧潭，匯集烤披薩、炒麵麵包、熱狗堡、壽司、炸物烤串、冰淇淋、咖啡及茶飲等美食，農夫市集每週日也提供在地新鮮農產，讓民眾輕鬆體驗美食與友善農業。

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另外，新北市長侯友宜昨天主持萬里區「龜吼漁夫新市集」開幕，他表示，建築外觀以在地特色的萬里蟹作為意象，內部擴大使用空間，一樓是生鮮攤位、二樓販售海鮮熟食，用餐區挑高面海、設有戶外觀海平台，預估每年遊客人數可提高至二四○萬人次、增加約二億元產值。

「龜吼漁夫新市集」開幕 抽獎送好禮

市府漁業及漁港事業管理處長簡明雄說，今天（四月廿八日）起至五月廿五日，到「龜吼漁夫新市集」消費單筆滿二千元（超商除外），可向攤商索取抽獎券一張，獎品有價值約三萬元的開運招財黃金龜、酒店住宿券、在地店家紀念禮品；五月有母親節、雙北世界壯年運動會相關活動，完成指定任務可抽酒店住宿券、下午茶優惠券或海鮮乾貨，詳情到臉書粉專「新北漁樂快爆」查詢。

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