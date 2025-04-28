177線瑞芳觀光公車 49元無限搭乘

新北市「一七七線瑞芳觀光公車」昨天起上路，新北市長侯友宜（前排左）指出，一日乘車券只要四十九元，可暢玩七大景點一整天。 （記者俞肇福攝）

2025/04/28 05:30

一日券暢遊7大山海景點 1200通勤月票及敬老愛心卡也可使用

〔記者俞肇福／新北報導〕新北市政府與台北客運合作拚觀光，「一七七線瑞芳觀光公車」昨天起上路！市長侯友宜指出，一日乘車券只要四十九元，每天限量一百張，也可使用一二○○通勤月票及敬老愛心卡搭乘，暢遊瑞芳區的七大景點，體驗山海美景；「一七七線」經過深澳鐵道自行車、水豚君岩（前象鼻岩）、水湳洞、黃金瀑布、勸濟堂、黃金博物館及九份老街共七處景點。

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即日起上路 週五到週日發車

交通局長鍾鳴時指出，「一七七線瑞芳觀光公車」從昨天起到五月十六日，每週五到週日這三天發車，在世界壯年運動會期間（五月十七日到八月十六日）是每天發車，八月十七日起再改為週六、日及國定假日發車；配合觀光公車上路，瑞芳美食廣場的部分商家、黃金博物館及深澳鐵道自行車攜手合作，民眾向商家出示一日券QR Code可享有購物及門票折價優惠。

市府交通局與負責營運的台北客運昨天舉辦「一七七線瑞芳觀光公車」通車典禮，侯友宜表示，五月十七日即將迎來雙北世界壯年運動會，為了迎接國際觀光客，市府共發出三萬五千張紀念票卡，並規劃「一七七線瑞芳觀光公車」，命名的意義是「一」個路線串聯「七」大景點、「七」個轉運站，並融入特色站牌、車內外塗裝設計、多語言摺頁及影音導覽等服務，期待帶動地方觀光產業的發展。

5月17日起3個月 每日行駛

台北客運董事長李博文指出，「一七七線」從瑞芳區民廣場發車，環狀行車路線經過深澳鐵道自行車、水豚君岩（前象鼻岩）、水湳洞、黃金瀑布、勸濟堂、黃金博物館及九份老街共七處景點，終點站是瑞芳火車站，單趟行車時間約九十五分鐘，最早的班車是上午九點、末班車是下午四點半、五點十五分（海科館站），四十九元的一日票券在「北北基好玩卡」網站開賣，當天不限次數搭乘，在各停靠站點皆可上下車。

一日券可享購物及門票折價

鍾鳴時表示，為了改善瑞芳區金瓜石、九份路段的例假日壅塞，市府即日起也新闢一七九線的公車，增加例假日往返瑞芳金九地區的大眾運輸運能，紓緩瑞芳區例假日的道路壅塞情形，增加觀光車潮以及人潮疏散效率。

一七九線公車也是從瑞芳區民廣場發車，行駛瑞芳火車站至黃金博物館之間的景點、公有停車場及大眾運輸轉乘節點，例假日尖峰時段提供三十一班次服務。

「177線瑞芳觀光公車」昨天上路，可使用1200通勤月票及敬老愛心卡搭乘。（記者俞肇福攝）

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