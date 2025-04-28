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    花蓮秀姑巒溪遊客中心重建 明年底完工

    秀姑巒溪遊客中心原地重建，預計明年底完工，圖為模擬圖。（東管處提供）

    秀姑巒溪遊客中心原地重建，預計明年底完工，圖為模擬圖。（東管處提供）

    2025/04/28 05:30

    〔記者王錦義／花蓮報導〕許多到花蓮泛舟的遊客，都對秀姑巒溪遊客中心的大頭目地標很有印象，由於建物啟用迄今已三十多年，結構與外觀老舊，在過去幾次地震也受損，東部海岸國家風景區管理處斥資近一億元辦理原地重建，昨天由觀光署長周永暉主持動工典禮，新的建物將融合溪流蜿蜒的地景意象，及在地原住民族的織布圖騰，預計明年底完工。

    東管處指出，遊客中心重建總經費約九千八百萬元，預計興建二層樓的建物，一樓是主要活動空間、友善公廁及淋浴設施（含親子與無障礙設施）、餐飲展售空間、自行車租賃站、研習教室及戶外多功能廣場，並結合泛舟、露營、單車等活動推廣，二樓是機房。賣店將以出租方式營運，提供在地產業銷售使用，滿足觀光客的需求。

    秀姑巒溪遊客中心過去有一座「大頭目」地標，此次也隨著重建工程拆除，讓不少遊客感到可惜，也好奇未來是否會重建。

    東管處指出，大頭目其實是座水塔，年久失修，查找資料、詢問部落耆老後，圖騰與地方文化並無關聯性，也非部落的主要代表意象，協調之後，決議拆除且不重建，但是會做個小模型留做紀念。

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