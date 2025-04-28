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    首頁　>　生活

    環境部明年開始收碳費 二氧化碳不再列入空污物

    未來二氧化碳等6種溫室氣體將不再公告為空氣污染物，回歸溫室氣體管制範疇。示意圖。（資料照）

    未來二氧化碳等6種溫室氣體將不再公告為空氣污染物，回歸溫室氣體管制範疇。示意圖。（資料照）

    2025/04/28 05:30

    〔記者陳嘉怡／台北報導〕二氧化碳是否為空氣污染物一直以來有許多爭論，環境部長彭啓明表示，理論上二氧化碳非空污物，但環保署時期曾公告為空污物，以透過空污基金支持溫室氣體減量工作；明年環境部將開始收碳費，溫室氣體管理基金將有收入，將撤銷此行政命令，讓二氧化碳回歸溫室氣體管制。

    6種氣體回歸溫室氣體管制

    行政院環境保護署（現為環境部）於二○一二年將二氧化碳、甲烷、氧化亞氮、氫氟碳化物、六氟化硫及全氟化碳公告為空氣污染物。

    彭啓明說明，當年雲林縣政府想要立法向企業徵收「碳稅」，中央認為溫室氣體課徵屬中央權責，因當時法規對二氧化碳的管理權責規範較不明確，而空污法則明訂空污物由中央管制，遂以行政命令將二氧化碳等六種溫室氣體列為空污物，阻止地方自行課稅。二氧化碳為自然界氣體，我們呼吸也會排放二氧化碳，理應為溫室氣體，而非空氣污染物。

    彭啓明表示，過去十多年空污基金每年撥款數億元支持減碳，但隨著明年開始收碳費，溫室氣體管理基金將有專責收入，時機成熟，未來二氧化碳等六種氣體將不再被定義為空氣污染物，預計七月對外公布。

    針對碳費運用，彭啓明表示，已指示氣候變遷署組成金融小組，邀請財務金融專家，共同研議綠色金融工具，希望國內能參考日本GX綠色轉型基金等做法，盼放大碳費收入規模投入淨零工作。

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