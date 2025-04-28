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    錯誤引述資料！投書期刊稱台灣健保快崩壞 中國附醫醫師申請更正

    衛福部長邱泰源強調，錯誤資訊將造成我國與國際間的誤解，澄清絕對必要。（記者王藝菘攝）

    衛福部長邱泰源強調，錯誤資訊將造成我國與國際間的誤解，澄清絕對必要。（記者王藝菘攝）

    2025/04/28 05:30

    〔記者林志怡、蔡淑媛／綜合報導〕國際期刊「刺胳針」（The Lancet）刊出中國醫藥大學附設醫院醫師李景行、許漱白撰寫的讀者投書，討論台灣健保體系處在崩壞邊緣，台大醫院院長吳明賢直言「錯誤百出」，衛福部長邱泰源也指錯誤引述打擊一線醫護人員士氣。中國附醫回應深感抱歉，作者已立即詳列整理錯誤處，向期刊提出更正申請。

    衛福部長：打擊醫護士氣

    中國附醫指出，文內描述台灣新冠住院病人死亡率五十八．二％，是引用國際期刊「感染與抗藥性」（Infection and Drug Resistance）的文章，原文為長庚醫院新冠極為嚴重須插管治療患者中，五十八．二％感染病毒株Omicron，並非死亡率，且台灣護理人力每萬人有六十二位，應是二○二一年每萬人有七十八位。

    中國附醫回應深感抱歉

    中國附醫也說明，原投稿附件應為一個描述健康照護體系，各成員的交互作用，意在呈現照護體系密切連結；惟於刊出過程中因不明因素導致附件誤植。對於數據引用錯誤，造成台灣醫界困擾，作者深感抱歉，已立即詳列整理錯誤處，向期刊提出更正申請。文中提及後疫情時代的醫療照護壓力，政府非常重視，衛福部多次開會溝通，建制有效因應策略。

    專家籲健保3面向待改善

    邱泰源昨表示，衛福部近日也在蒐集資料，預計今日開會整理需回應部分儘速向期刊發函，「澄清是絕對必要的」。

    台灣醫務管理學會理事長洪子仁則指出，雖數據引述錯誤，但點出健保制度面臨嚴峻挑戰，長年過度壓低醫療成本、忽視人力投入，導致護病比偏高、醫護過勞、薪資倒退等問題浮現，建議政府持續推動健保支付制度改革，並對人力培育、執業環境、職涯支持等提出中長期改善策略。

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