今有雨轉涼、明後天暫回穩 下週日迎首波梅雨鋒面

昨天各地天氣好轉，晴時多雲、氣溫回升，許多民眾把握好天氣出外散心。 （記者叢昌瑾攝）

2025/04/28 05:30

〔記者林志怡／台北報導〕昨日短暫好天氣後，今天又要變天。中央氣象署指出，鋒面將於今日通過台灣，中部以北地區有較大雨勢，明後天天氣短暫回穩，週四至週六期間水氣再度增加，除東部地區外，山區及平地近山區可能有午後降雨，而今年第一波梅雨鋒面預計下週日靠近台灣。

中央氣象署預報員劉沛滕指出，鋒面將於今日由北往南通過台灣，北部地區凌晨就會有降雨出現，且在鋒面通過期間，中部以北、宜蘭、花蓮地區有陣雨或雷雨，並可能出現較大雨勢，其他地區也有零星降雨。

請繼續往下閱讀...

劉沛滕說，明後天水氣明顯減少，天氣恢復穩定，僅東半部地區有零星降雨，西半部地區則可能有午後降雨，但週四至週六期間，水氣將再度增加，東半部地區有局部降雨，山區與近山區平地則可能出現午後雷雨，北部地區也有零星降雨機率。

此外，劉沛滕表示，預估下週日將迎來今年第一波梅雨鋒面，且位置較接近北部地區，北台灣可能有局部陣雨或雷雨發生，但後續是否直接影響台灣有待觀察。

針對氣溫方面，劉沛滕說，今日受鋒面通過帶來的降雨及東北季風影響，北台灣氣溫略下降至廿五度左右，隨著明天東北季風減弱，白天氣溫也會回到卅度以上，並保持溫暖至偏熱的天氣。

中部地區氣溫在降雨期間會小幅降至廿六至廿八度左右，若晴朗無雨，仍可達到卅度上下；南部地區整週沒有太大的變化，白天都會維持在卅度或以上。

一週天氣預報

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法