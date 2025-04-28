遊覽車加裝司機身分識別 明年上路

交通部修法要求遊覽車全面裝設駕駛身分識別設備，預計明年元旦上路。（記者蔡昀容攝）

2025/04/28 05:30

〔記者蔡昀容／台北報導〕為避免遊覽車駕駛超時及疲勞駕駛，交通部修法要求遊覽車全面裝設駕駛身分識別設備。交通部表示，修法草案已排案審議，預計今年上半年發布，明年元旦起實施。

二○一七年蝶戀花遊覽車翻覆事故釀卅三死，交通部補助遊覽車設GPS監控系統，當車速、駕駛時間異常、進入禁行路段、車輛逾期檢驗，就會發出告警，資料也即時傳回公路局遊覽車客運動態資訊管理系統。

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監控異常告警 超時占31％

全台約有一．四萬輛遊覽車，據交通部統計，二○二一至二○二三年遊覽車GPS及監控設備異常告警九四九七件，其中駕車時間異常二九○七件占卅一％，位居第二。

不過，動態資訊管理系統無法識別實際執勤駕駛身分，因此交通部去年七月預告「汽車運輸業管理規則」修正草案，要求遊覽車加裝駕駛身分識別設備，讓業者及監理機關可掌握個別駕駛員勤務時間，避免疲勞駕駛，但一度引起部分業者反彈抗議。

國家運輸安全調查委員會則支持交通部作法。二○二三年十月，新竹耀群科技公司員工旅遊搭乘遊覽車，發生車禍造成四死廿二傷，運安會今年四月發布調查報告指出，駕駛於事故前一天工時約十二小時、駕車約九小時，休息時間不足六小時，不符合「汽車運輸業管理規則」所訂連續兩個工作日間應有連續十小時以上休息時間。

此外，運安會認為，GPS監控系統無法識別實際執勤駕駛身分，當有駕駛自行更換勤務恐難以察覺，如前述事故駕駛即存在連續十三天駕車情形，建議交通部推動駕駛身分識別設備，公路局也應強化遊覽車駕駛員駕車時間管理機制。

公路局組長梁郭國表示，修法草案預告期間，各界已提供相關意見，公路局也邀集遊覽車公、工、協會，以及專家學者與相關行政單位討論，經綜整後已擬具修正草案陳報交通部。

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