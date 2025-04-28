健康台灣論壇 陳志鴻：5大支柱維護全民健康／賴總統提6區健保總額自收自管 衛福部：已朝此方向前進

「2025健康台灣全國論壇」登場，總統府國策顧問陳志鴻指出，打造健康台灣5大支柱，維護全民健康。（記者王藝菘攝）

2025/04/28 05:30

〔記者林志怡／台北報導〕健康台灣全國論壇昨在台北榮總舉行，健康台灣推動委員會副召集人陳志鴻指出，國家癌症防治計畫、三高防治計畫、全民心理健康韌性計畫、強化醫療韌性與健保永續，是打造健康台灣五大支柱，維護全民健康。

健保卅年改革聲浪不斷，目前健保署執行業務分成六區，包含台北區、北區、中區、南區、高屏區、東區。總統賴清德昨提出健保各區總額「自收自管」構想，衛福部長邱泰源也證實正朝這個方向前進。

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賴清德指出，今年健保總額較去年增加五三一億元，增幅超過六％，若計入經評估不該由健保支付項目，實質成長更可達八％，希望醫界獲得經費與服務空間後，可回饋到病人的健康福祉，並提高醫療從業人員的薪水。

不過，賴清德也坦言，現行健保制度確有需調整之處，未來或可走向「由各區自己管理收到的經費」，不必交由健保署核定。他認為，以全區作為概念，讓醫學中心、區域醫院、地區醫院、基層診所共同管理該區收到的健保費用，將可更積極地互相合作，並引入健康促進概念，屆時公共衛生做得好，民眾就醫次數自然減少，有機會提升民眾健康福祉。

邱泰源指出，目前已朝各分區自行管理總額作法前進，當健保署分配總額後，各分區會得到相應額度，並由共管委員會管理。

健保署長石崇良說明，健保總額分為醫院、西醫基層、中醫、牙醫等總額，其中西醫被分為醫院及西醫基層總額，未來或可融合加強合作，細節待研究。

強化三高防治 有助減少死亡率

陳志鴻表示，我國二○一一至二○一九年可避免死亡率下降十・三％，但仍少於日韓等國，若強化三高患者照護應有助改善。目前健康台灣政策有五大支柱，其中「八八八」三高防治計畫在於強化初級照護，提升民眾健康識能，減少慢性病併發症與死亡率；全民心理健康韌性計畫則需結合教育部社會情緒學習中長程計畫，強化青少年與成人心理支持。

陳志鴻也提到，希望透過提升公立醫院薪資及改善護理人力、醫療設備等，並鼓勵醫院節能減碳等，強化醫療韌性，同時還要確保健保永續經營，已逐步推動健保總額調整與健保署功能強化，以因應財務及公平性挑戰。

台大學者提議重症體系再設計

台大公共衛生學院院長鄭守夏則提出「重症體系再設計」，以重症中心取代醫學中心概念，並鼓勵中型醫院具備重症處理能力，提升整體醫療韌性。

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