北市3年種4千棵樹 議員批倒樹達萬棵

2025/04/27 05:30

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市議員王欣儀指出，北市府近三年花三千多萬種四二九八棵樹，但送焚化廠的倒樹估算接近一萬棵，種樹速度追不上倒樹速度。王認為，修樹工作長期不確實到位，就是導致大量樹木傾倒的原因。公園處表示，已推動五年修剪計劃，預計每年修剪一．六萬株樹木，減少樹木倒伏。

公園處︰減少倒樹 推5年修剪計劃

王欣儀調閱資料發現，近三年北市府工務局公園處、水利處、大地處所轄管颱風倒塌樹木約三三三六棵，估算重量約五千公噸，但同期實際送進環保局焚化廠的倒樹重量卻高達一萬六千零四公噸，前後差了超過一萬公噸，質疑是許多倒樹根本沒通報？還是數字被隱匿？

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王欣儀指出，各單位對於颱風倒樹的統計方式缺乏一致標準，紀錄混亂，以水利處為例，近十年僅針對二○一五年蘇迪勒與去年康芮兩場颱風留下倒樹資料，其餘年份則未統計。王欣儀說，這些倒掉的樹木當初都是編列預算、花錢種下的公共資產，卻沒有明確的後續紀錄與管理，她批評市府連基本的「種了多少、倒了多少、需補植多少」等問題都沒有清楚掌握，該如何管理？

公園處長藍舒凢回應，目前已推動「台北市行道樹五年期修剪計畫」，針對樹冠較濃密的樹木進行計劃型修剪，以避免颱風來襲時容易倒伏，預計每年修剪一．六萬株、五年修剪八萬株，並由工班人員同步配合日常作業，五年可完成巡迴修剪全市樹木；今年要修剪的路段及數量都已確認，會依照計劃執行，達成修剪目標。

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