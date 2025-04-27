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    台北兒童月壓軸活動 看偶戲、玩闖關

    兒童月壓軸活動，小朋友體驗泡泡活動。（記者林承鴻攝）

    兒童月壓軸活動，小朋友體驗泡泡活動。（記者林承鴻攝）

    2025/04/27 05:30

    〔記者林承鴻／台北報導〕二○二五台北兒童月「自主探索FUN遊台北」壓軸活動北流歡樂島昨在台北流行音樂中心登場，有音樂劇、偶戲以及廿四個探索學習攤位，只要完成六關就可以兌換摸彩券，獎品包括兒童自行車、拍立得相機與智慧手錶等一一五項大獎。

    昨日雖然下雨，但不減大人小孩熱情，活動有上百人到場參加。主舞台區表演活動輪番登場，包含無獨有偶《飛躍世紀》偶戲、天馬戲創作劇團《蟲蟲探險家》音樂劇與富邦文教基金會合作放映親子電影及音樂劇《虎姑婆和他的朋友》等演出。

    主廣場設有以SDGs為主題之探索學習廿四個攤位，如胡適國小「胡適茶海實驗室」，聆聽軟水、硬水兩種水質介紹，了解兩種水質在相同水溫下，泡包種茶的差異。

    在活動外圍區域有獨角偶戲帶來近距離的互動樂趣、曬書活動、台北市立圖書館閱讀書車及充滿挖寶樂趣的小樹二手市集，更有Live House D提供科技感滿滿的AR/VR互動體驗。

    副市長林奕華表示，這個時代最需要的就是自主學習，市府今年首創「城市探索解謎活動」，在十三個場館推出融合場域特色的親子探索體驗，活動豐富有趣，截至本月廿日已經吸引一萬六千多人次參與。

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