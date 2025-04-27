新北表揚模範母親 林郁婷陪媽媽領獎

奧運金牌國手林郁婷（右二）陪同媽媽廖秀宸（左二）參加模範母親表揚。（記者翁聿煌攝）

2025/04/27 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市感念母親辛勞並喚起社會大眾對家庭倫理的重視，廿六日表揚五十七位模範母親，其中還包括奧運金牌國手林郁婷的母親廖秀宸。市長侯友宜表示，親子共享的時刻是最難能可貴的，小時候父母陪著子女讀書、玩樂，現在換子女陪伴父母，享受美好的親子時光，他祝福全天下媽媽們母親節快樂。

最年長模範母親104歲

今年最年長的模範母親是一○四歲樹林區歐陽淑珠，育有七名子女，與丈夫白手起家，後轉行開洋裁店，經歷金融海嘯和破產危機，但一家人攜手共度難關。

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鶯歌區廖秀宸五十九歲，育有一男三女，她的三女兒林郁婷，去年參加巴黎奧運拳擊賽奪得金牌，為國爭光，廖秀宸背後默默支持，功不可沒。

今年度獲頒新北市模範母親代表的五十七位分別為胡楊罔市、田淑惠、陳鐘阿粉、曾陳治、呂沈桂英、謝練甚、陳吳翠、張郭甜、李玉霞、江練近、徐由妹、陳麗芬、汪鄭津惠、紀采吟、廖秀宸、鄭敏嬌、葉蓮香、游賴雪珍、林鳳朝、張葉怡如、王詹瓊姿、歐陽淑珠、馬卓扁、李貴子、駱淑筠、倪伍鶴、曹曾嬌、周陳佳子、元馨儀、廖麗華、陳淑珍、陳秀英、廖彩雲、張陳碧蓮、簡黃靜江、林秋莓、曾景鳳、賀恭玉、廖月娥、陳靜儀、游麗玉、李淑惠、林黃婮、高彩琴、盧金鈴花、俞愛鄉、張鉗、鄭梅英、賴綉美、許吳幼、柯姵辰、陽貴美、阮馬麗花、王珮樺、劉婉惠、陳圓川及郭素鳳等。

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