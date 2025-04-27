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    新北美術館開館 雲門演出、煙火300秒

    新北市美術館昨開館，盛大光雕展現當代藝術與建築對話的生命力。（記者翁聿煌攝）

    新北市美術館昨開館，盛大光雕展現當代藝術與建築對話的生命力。（記者翁聿煌攝）

    2025/04/27 05:30

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市美術館廿五日盛大開館，昨晚在戶外園區舉行開館系列活動，除了主題市集、建築光雕展演，還有雲門舞集帶來藝術總監鄭宗龍作品「十三聲」，市長侯友宜也與民眾一起欣賞長達三百秒的壓軸煙火秀，點亮鶯歌夜空。

    侯友宜說，新北市擁有豐厚的人文底蘊與活躍的藝文能量，為讓更多市民走進美術館、親近藝術，規劃六個週末的系列活動，透過市集、表演、光雕與煙火等多元形式，讓藝術以更生活化的方式走入民眾日常。

    新北市美術館開館系列活動，四月廿六日至六月一日每逢週六、日登場，廿六日活動從午後的主題市集開始，集結四十攤風味美食與文創好物，在鶯歌農會通廊與鶯歌老街也有響應的食光市集；下午還有台灣藝術大學音樂系打擊樂團、舞蹈系及謝楀墨共同帶來「CaDance非常凡人x福氣大樂隊」呈現跨界藝術的多元樣貌。

    晚間七點，雲門舞集帶來藝術總監鄭宗龍作品「十三聲」，融合民間唱咒、古調與廟會元素，透過螢光色調、美術設計、電音聲響與肢體動作，重新演繹當代台灣庶民風景。

    此外，建築光雕展透過燈光展現新美館建築「開放、共感、創新」不同特色，壓軸登場的三百秒的煙火秀「藝鳴新聲」，照亮新北市美術展覽的新篇章。

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