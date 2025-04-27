花蓮畢士大70週年 退休「顧媽媽」自德返台

在台灣服務35年歲月的德國宣教士顧美玲宣教士，兩年前退休後首次重返花蓮，見到昔日同工高興地彼此擁抱。（畢士大教養院提供）

2025/04/27 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕一九五五年，來自德國基督教宣教士差會的牙醫師貝靈恩來台宣教，在花蓮創立畢士大教養院，免費收養女盲童、身心障礙者，今年滿七十年，院方昨舉辦七十週年慶祝感恩會及畫展開幕，兩年前從畢士大退休返德的前董事長「顧媽媽」顧美玲也回到她奉獻服事卅五年的花蓮，她說，感謝上帝給她這麼大的恩典，讓她有機會看到畢士大的今天。

來台宣教 照顧身障孩子35年

德國宣教士顧美玲前年退休，在離開花蓮一年多後，她在畢士大七十週年這天回到最熟悉的花蓮，與昔日的弟兄姊妹重逢，還有已畢業的院生回來，大家看到熟悉的顧媽媽都激動不已，也搶著討抱抱，讓她感動地說「就像回家一樣，眼眶都濕了」。院方表示，顧媽媽這趟回來台灣預計兩週，除了參加會議，也將多留一點時間在花蓮陪伴孩子。

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「回家」擁抱院生 感動濕了眼眶

感恩會上包括來自德國、美國、加拿大差會的宣教士，以及長年陪伴、支持畢士大教養院的花蓮人齊聚一堂，與顧美玲一起到台灣的美國差會牧師Connie說，她從孩子們的笑容中，知道他們在畢士大這裡獲得很好的照顧。

畢士大現任董事長吳憫文與教養院的院生則演出話劇，重現七十年前牙醫師貝靈恩到山區偏遠部落替民眾看牙、一邊傳遞福音的畫面，希望向前輩宣教士致敬。

在畢士大教養院一樓的咖啡屋，昨起至五月二日也舉辦小天使聯合畫展，院長戴孟蓁邀請花蓮支持畢士大的朋友一起來欣賞孩子美好的藝術心靈及純真創意。

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