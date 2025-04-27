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    黃昆輝：大學發展M型化 應檢討

    黃昆輝教授教育基金會昨日舉辦焦點座談，圖中由右至左為台北市立教育大學前校長劉源俊、基金會董事長黃昆輝、暨南國際大學校長武東星及台南大學前校長黃政傑。（記者叢昌瑾攝）

    黃昆輝教授教育基金會昨日舉辦焦點座談，圖中由右至左為台北市立教育大學前校長劉源俊、基金會董事長黃昆輝、暨南國際大學校長武東星及台南大學前校長黃政傑。（記者叢昌瑾攝）

    2025/04/27 05:30

    〔記者林曉雲／台北報導〕高教深耕計畫十年共投入一八二○億元，行政院近日通過強化社會韌性特別條例草案，再加碼二百億元強化高教人才培育。但黃昆輝教授教育基金會董事長黃昆輝昨天表示，我國向以競爭型計畫帶動高教發展，補助少數大學競爭世界一流大學，注重明星型高教卓越之政策，造成大學M型化和同質化，該被檢討。

    基金會昨舉辦「我國高教的整體卓越如何推進」焦點座談。黃昆輝表示，教育部於二○一七年推頂大、教卓及典範計畫，隔年起再推出高教深耕計畫，至今兩期各投入八五○億元和九七○億元，導致大學發展M型化，以及同質化。

    計畫主持人、台南大學前校長黃政傑說明，高教深耕給予大學更多動能，尤其嘉惠地區型大學，各校肯定，但執行面卻愛恨交織，因八成經費採競爭型，不利自主創新，亦擔心二○二七年結束後能否延續，計畫規模愈大、競爭愈大、綑綁愈緊。

    黃政傑提出建議，包括：減少校際不良競爭，建立大學合作機制；將已有成效項目納入年度預算，縮小計畫規模；鬆綁學費政策等，並認為科技大學也搞排名應予檢視。

    暨南國際大學校長武東星表示，學雜費調漲受限，大學財務壓力下，高教深耕經費助各校精進辦學品質、照顧經濟弱勢，保障學生在社會階層流動的機會，但少子女化衝擊以及資源兩極化、M型化等挑戰，呼籲政策引導學校各展所長、良性循環。

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