加拿大檢舉 我漁船以海豚血塊誘捕鯊魚

檢察官偕同專案小組搜索被檢舉的漁船。（屏東地檢署提供）

2025/04/27 05:30

〔記者蔡宗憲、陳彥廷／屏東報導〕加拿大聯邦漁業及海洋部（DFO）日前向我國求助，指稱第二級保育類海豚遭非法獵殺，此案不僅衝擊海洋生態，更重創我國國際形象。屏東地檢署迅即展開行動，破獲吳姓船長駕駛琉球籍「連有發」遠洋漁船涉嫌違法獵捕海豚。

7漁工限制出境 船長10萬元交保

屏檢日前據報組成專案小組，由檢察官賴以修主導，聯手內政部警政署保安警察第七總隊第八大隊、移民署屏東專勤隊、海洋委員會海洋保育署、海巡署南部分署第五岸巡隊及農業部漁業署，展開跨單位合作，四月廿三日拘提七名外籍漁工，廿五日搜索漁船及吳姓船長住處，查扣關鍵證據，彰顯我國捍衛海洋保育決心。

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經專案小組長期蒐證，發現「連有發」漁業種類為鮪延繩釣，漁獲種類以鮪魚、旗魚及鯊魚為主，確認吳姓船長於去年六月在西北太平洋海域，指示漁工撈捕海豚並宰殺，取其血塊誘引鯊魚以提高捕獲量，涉嫌違反「野生動物保育法」第十八條及第四十一條規定。

檢方訊問後，認定吳姓船長及七名外籍漁工涉非法獵捕、宰殺保育類野生動物罪嫌。七名漁工被限制出境出海及住居，吳姓船長則以十萬元交保，同步限制出境出海。

海豚為我國珍貴稀有物種，部分種類瀕臨絕種，族群數量持續下降，此案凸顯遠洋漁業管理問題。而近年國際組織頻頻揭露我國漁船涉非法獵殺保育動物，更嚴重損及台灣國際聲譽。

漁業界認為，如今什麼時代竟然還有人捕海豚作餌，無法認同老鼠屎行徑；而屏檢強調，秉持「速辦、嚴查」原則嚴懲不法，呼籲民眾勿心存僥倖，將持續追查是否有其他類似案件，維護海洋生態環境並彰顯法治精神。

檢察官偕同專案小組搜索被檢舉的漁船，清查魚獲。（屏東地檢署提供）

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