統測監考烏龍 竟要學生拿身分證

統測國文寫作考「人際邊界」，全教會評論教師認為，題目設計貼近AI時代現實。（圖由全教會提供）

2025/04/27 05:30

返回休息區取證件 錯過正式作答時間 全教會籲補償

〔記者楊綿傑、林曉雲／台北報導〕一一四年四技二專統一入學測驗昨起登場，總計七．二萬餘人報名，首日考專業科目（二）、國文科及英文科，但下午考國文科時，彰師附工試場發生監考疏失，致學生作答權益受影響，全教會要求技專校院入學測驗中心道歉並給予受影響考生補償。今天統測考其他專業科目及數學等。

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全教會副秘書長巫彰玫指出，國文科考試時，彰師附工至少有兩間試場的考生，因未攜帶身分證件，被監考老師要求返回休息區取回證件，導致錯過正式作答時間。根據簡章，身分證並非必須證件，監考人員違反規定並侵害考生權益，要求測驗中心道歉、給予考生補償、加強監試人員訓練等。

跨文化情境 國文科考題偏難

今年國文科試題被評為「偏難」，全中教國語文群召集人邱馨表示，題目結合生活、產業與跨文化情境，涉及領域多，文章甚長且資訊複雜。英文科則將體育好手陳傑憲、李洋、王齊麟等都入題，也有考題介紹台灣重要出口產業，難易度較去年提升。

未來車、充電樁 設計科需想像力

設計群專業科目（二）考出「未來概念車」及「充電樁」，全中教教師分析，考生需在生活中多留意設計資訊的廣泛吸收，且具融合資訊科技的想像力，構圖要具有分割融合的能力。

彰師附工爭議 討論補救措施

有關彰師附工監考爭議，技專校院入學測驗中心表示，將向考區釐清詳細發生情形，後續提送試務工作委員會討論補救措施，以維護考生權益。

統測接連兩天舉行，總計七．二萬餘人報名。（記者楊綿傑攝）

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