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    氣候變遷 民眾對高溫最有感

    環境部規劃推動既有住宅隔熱改善補助，鼓勵學校校舍更換隔熱窗、加強屋頂隔熱，助建築降溫。（資料照）

    環境部規劃推動既有住宅隔熱改善補助，鼓勵學校校舍更換隔熱窗、加強屋頂隔熱，助建築降溫。（資料照）

    2025/04/27 05:30

    〔記者陳嘉怡／台北報導〕氣候變遷帶來高溫挑戰，環境部將於五月底成立「抗高溫調適對策大聯盟」提升民眾高溫調適能力；另也規劃推動既有住宅隔熱改善補助，先鎖定學校提供更換隔熱窗、加強屋頂隔熱等。學者則建議，可推動租賃或買賣房屋揭露建築能效標示，提升節能減碳。

    環境部將成立抗高溫調適對策大聯盟

    環境部氣候變遷署副署長徐旭誠表示，高溫是民眾最有感的氣候變遷，環境部五月底將成立「抗高溫調適對策大聯盟」，特別針對戶外勞工與農民等高風險群體，協助避免高溫危害，此外，希望與地方政府合作建立「酷涼地圖（Cool Map）」告訴大眾戶外涼爽的活動場所，逐步形塑出抗高溫的產業鏈。

    成功大學建築學系特聘教授林子平表示，台灣建物約七成以上的熱是太陽照射玻璃傳入室內，牆面傳入的熱大概僅二成，故戶外遮陽設施是阻擋太陽射入室內最有效的方式，其次才是建築內部的隔熱措施，建議玻璃貼上隔熱膜，或選擇遮光性較好的百葉簾。

    搭配減稅 鼓勵屋主揭露建築物能耗

    林子平也提到，住商部門用電量約佔廿二％，目前新建築已要求須達到一定建築能效等級，既有建築的節能改善是較大缺口，建議內政部參考荷蘭的做法，揭露建築能效標示於租賃或買賣資訊中，「我們買車會注意油耗量，租房或購屋也應該注意建築物能耗」，可搭配減稅或其他優惠措施鼓勵屋主，主動揭露。

    環境部綜合規劃司長洪淑幸表示，提高建築隔熱效能，降低室內溫度都有助減少用電達節能減碳；住商部門的建築節能已有內政部和經濟部主責推動，環境部則規劃提供既有住宅隔熱改善補助，會先協助學校更換隔熱窗、改善屋頂隔熱，補助細節尚待討論。

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