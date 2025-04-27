食農教育 孩子學種菜 愛地球更扎實

象農夫社團創辦人李孟發在校園推動田園及食農教育，即便都是水泥屋頂，仍可透過木質盆栽，來種植各種蔬果，讓師生體驗早期農村生活。（李孟發提供）

2025/04/27 05:30

〔記者楊媛婷、吳柏軒／台北報導〕人類與自然較親近的活動之一為農業，農業部持續推廣食農教育，培育食農教育講師，農業部輔導司指出，相關教案逾上千份、涵蓋多種語言，推廣較佳的學校或班級，營養午餐剩食也較少。

國小到高中 涵蓋率達百分百

三年前「食農教育法」通過，核心為支持在地農業、培養均衡飲食、珍惜食物、傳承與創新飲食文化等。農業部輔導司副司長陳怡任表示，全台國小到高中將食農教育融入課程之涵蓋率已達一百％，大學農業科系開辦成人食農體驗活動也獲回響。

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許多教師投入編纂食農教案，講述農作物生產流程等，讓學生了解食物從產地到餐桌的過程，也學習家鄉與土地的歷史，食農教育有成的班級，學生更珍惜食物，營養午餐剩食也較少。

早年提倡惜物的「綠島大象」創辦人李孟發，近年搭上都會區「田園城市」政策，推「象農夫」社團，將幼年務農經歷轉為知識點，在中小學校園打造綠建築、重塑田園生活，幫助孩子習得一技之長，更加扎實愛護地球。

李孟發指導師生校內種田

李孟發說，幼時家中務農、深刻體悟靠天吃飯，養成物盡其用觀念，如廢棄稻穀可吸收雞鴨排泄物再化為肥料等，十年前開始參與台北市「田園城市」政策，指導師生在校內種花種田，也協助改造校園綠屋頂、進行食農教育與環境教育。

李孟發表示，若都會區校園充滿鋼筋水泥，則利用木頭打造小田園帶入農村美感，也種植洛神花等幫助學生在升學壓力中獲得些許療癒。他建議，校園環境教育缺乏生活技能，恐淪紙上談兵，應傳授孩子基礎食農技能，如種菜、洗菜、料理等，以及廚餘變肥料，再加上進階的都市造林固碳，讓孩子更扎實來愛地球。

象農夫社團創辦人李孟發在都會區的校園推動田園及食農教育，在鋼筋水泥化的校地中，尋找一小塊泥土，就能開始種植，傳承早期農村經驗給學子。（李孟發提供）

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